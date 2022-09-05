Доля ипотеки впервые превысила половину в долгах россиян по кредитам

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили их задолженность по другим видам кредитов. Тенденция будет усиливаться, считают эксперты: в России кредиты на жилье есть у 15% домохозяйств, а в развитых странах — у 50–80%

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Летом ипотечные кредиты впервые стали занимать больше половины розничного портфеля российских банков, обратили внимание аналитики ВТБ. По их оценкам, в июле доля задолженности по ипотечным ссудам достигла 51% совокупного портфеля кредитов населению. На 1 июля объем выданной в России ипотеки оценивался в 12,74 трлн руб., а розничных кредитов в целом — в 25,57 трлн руб., следует из статистики Банка России (.pdf).

Этот год переломный для рынка розницы, ипотечный портфель на рынке впервые превысит неипотечный и в дальнейшем этот тренд будет только усиливаться, сказал РБК зампред ВТБ Анатолий Печатников. Он прогнозирует, что по итогам 2022 года доля ипотеки достигнет 53% — портфель жилищных ссуд с учетом сделок секьюритизации достигнет 14,8 трлн руб., а всех остальных розничных — 12,9 трлн руб.

«Действительно, по данным за июль и по предварительным оценкам августа мы видим, что доля ипотеки в общей структуре задолженности населения немного превысила 50%. Это однозначно позитивная тенденция», — подтверждает руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Насколько глубоко ипотека проникла в жизнь россиян

По данным ЦБ, на начало 2022 года 37,3 млн граждан имели долги перед банками, из них 9,4 млн — по ипотеке (.pdf). Регулятор оценивал, что в среднем на одного ипотечного заемщика приходится 1,73 кредита, а средний размер задолженности по ним (с учетом распределения долга на созаемщиков) — 0,91 млн руб. В четвертом квартале 2021 года 9,1% клиентов, взявших кредит на жилье, имели непогашенную ипотеку, 22,9% брали ипотеку повторно. Регионы с самым высоким проникновением ипотеки (количество заемщиков с такими кредитами от общей численности населения) — Тюменская область (10,5%), Удмуртия (10,2%), Чувашская республика (9,6%).

В развитых странах доля ипотеки в портфеле задолженности населения перед банками в среднем выше 60%, а в отдельных странах — даже более 80%, отмечает Гольдберг. «Нашему рынку есть куда расти. Увеличение доли ипотеки будет благотворно отражаться на стабильности всей финансовой системы: хорошо, когда население берет кредиты на жилье, а не на товары повседневного спроса», — подчеркивает эксперт.

Говорить о том, что в России высокая закредитованность в сегменте ипотеки, пока преждевременно, соглашается вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васев. «Мы смотрим не столько на долю ипотеки в портфеле кредитов физических лиц, сколько на проникновение ипотечных кредитов относительно количества домохозяйств. Сейчас в портфеле Сбербанка порядка 4,1 млн ипотечных кредитов — это 53–54% всего рынка, то есть суммарно количество ипотечных кредитов в России составляет около 7,5–8 млн штук. А домохозяйств у нас в стране 55 млн, то есть всего 15% домохозяйств сейчас имеют ипотечный кредит, имеют жилье в залоге у банка под ипотеку. В развитых странах в зависимости от страны этот показатель находится в диапазоне 50–80%», — отмечает он.

Хотя доля ипотеки растет, в России не так широк круг тех, кому она доступна, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов: «Существуют довольно жесткие требования к заемщикам, как правило, включающие первоначальный взнос. Расширение круга заемщиков за счет некоторого смягчения требований, долгосрочная политика государства по субсидированию льготной ипотеки и иные меры способны сформировать новые сегменты рынка, даже несмотря на экономический спад и снижение реальных доходов населения».

Предел роста ипотеки может быть ограничен по экономическим соображениям, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «Степень доступности жилья не повышается, поэтому в среднесрочном периоде ипотечный спрос будет замедляться, несмотря на действие программ господдержки», — полагает аналитик.

Пока самый удачный год для российского рынка ипотеки — 2021-й: банки выдали населению 1,9 млн жилищных кредитов на 5,7 трлн руб., оценивали аналитики «Дом.РФ» (.pdf). Ипотечный портфель за год вырос на 26,4%. В этом году на фоне кризиса и временного резкого роста ставок выдачи ипотеки серьезно замедлились в апреле—мае и постепенно возвращаются к уровням прошлого года. Однако аналитики повторения рекорда не ожидают: по прогнозу НКР, объем выдач ипотеки по итогам года составит 4,5–5 трлн руб. Прирост ипотечного портфеля за год может быть на уровне 13–18%, прогнозировал Банк России.

Как изменение структуры долгов населения влияет на банки

«Ипотеке присущ процентный риск, поскольку это длинный кредит, а фондируется он часто короткими пассивами, депозитами сроком на один-два года», — отмечает Гольдберг. По его словам, эта проблема типична для всех стран с высоким удельным весом ипотеки, но риски банков там обычно купируются тем, что кредиты выдаются населению по плавающим ставкам.

«В России же ипотека выдается по фиксированным ставкам, что защищает заемщиков от колебаний ставок в экономике. Но при этом процентный риск остается на банках», — замечает эксперт.

По-настоящему большие ипотечные портфели формируются крупнейшими универсальными банками с устойчивой базой фондирования, отмечает Проклов: «Таким банкам проще управлять рисками ликвидности и процентными рисками именно за счет диверсификации бизнеса, сохраняя достаточную маржинальность».

Снижение срочности пассивов связано с переносом клиентских средств на текущие счета, а их стабильность выше, чем срочных вкладов, добавляет Носова. В связи с этим увеличение доли долгосрочной ипотеки в активах банка некритично, резюмирует она.