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Антикризисные меры ,  
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В Минфине заявили о риске «пирамиды» из-за льготных программ по ипотеке

Расширять новую ипотечную программу под 6,5% годовых может быть опасно для бюджета, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. По оценкам ведомства, около 40% россиян не могут позволить себе ипотеку даже под 0%
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Новая программа льготной ипотеки, запущенная в мае, должна оставаться антикризисной и не расширяться, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Чиновник предупредил, что увеличение трат государства на субсидирование ставок по таким кредитам может создать риски для бюджета.

«Значительное расширение программ субсидирования за пределами «антикризиса» может стать такой пирамидой для бюджета, потому что мы не знаем, какая ставка будет через 10-15 лет. При этом если ставка субсидирована, она ниже рыночной, она не будет рефинансирована, и срок жизни этих кредитов по факту будет больше, чем те [средние] семь лет, которые они сейчас живут. И это будут те же номинальные 20 лет, [поэтому] непредсказуемы расходы бюджета в неопределенном будущем», — сказал Моисеев, выступая на конференции газеты «Ведомости». Он также отметил, что многие банки уже предлагают ставки по этой программе ниже пороговых 6,5%.

Как работает льготная ипотека

Новая программа была запущена в апреле. Заемщики могут взять кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых на весь срок кредита. Для покупателей установлены лимиты размера ссуды: до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти и до 6 млн руб. для остальных регионов. Отклонение льготной ставки от рыночного значения банкам компенсирует государство. Программа будет действовать до 1 ноября.

По данным ЦБ, в мае и июне российские банки выдали льготную ипотеку примерно на 160 млрд руб., израсходовав чуть больше 20% отведенного им лимита. Некоторые кредитные организации исчерпали доступную им квоту и приостановили оформление таких ссуд.

Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке
Финансы
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Еще один аргумент против расширения программы льготной ипотеки — возможный рост нагрузки на неподготовленных заемщиков, считает Моисеев.

«Мы рискуем надуть пузырь на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы ипотеку брать», — пояснил он. По оценкам Минфина и «Дом.РФ», которые привел замминистра, позволить себе ипотечный кредит могут не более 60% граждан. «Это максимум. Это даже если ставка будет 0%. Люди просто не смогут вернуть тело кредита», — подчеркнул Моисеев.

Программа льготной ипотеки под 6,5% уже обеспечила рост кредитования в этом сегменте. По данным Объединенного кредитного бюро, в июне выдачи ссуд на жилье показали двузначные темпы роста: банки оформили 109 тыс. новых договоров на 258,1 млрд руб., что на 22 и 28% соответственно превышает показатели июня 2019 года.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, ипотека, Минфин, финансовая пирамида
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