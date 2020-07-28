В Минфине заявили о риске «пирамиды» из-за льготных программ по ипотеке

Расширять новую ипотечную программу под 6,5% годовых может быть опасно для бюджета, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. По оценкам ведомства, около 40% россиян не могут позволить себе ипотеку даже под 0%

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Новая программа льготной ипотеки, запущенная в мае, должна оставаться антикризисной и не расширяться, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Чиновник предупредил, что увеличение трат государства на субсидирование ставок по таким кредитам может создать риски для бюджета.

«Значительное расширение программ субсидирования за пределами «антикризиса» может стать такой пирамидой для бюджета, потому что мы не знаем, какая ставка будет через 10-15 лет. При этом если ставка субсидирована, она ниже рыночной, она не будет рефинансирована, и срок жизни этих кредитов по факту будет больше, чем те [средние] семь лет, которые они сейчас живут. И это будут те же номинальные 20 лет, [поэтому] непредсказуемы расходы бюджета в неопределенном будущем», — сказал Моисеев, выступая на конференции газеты «Ведомости». Он также отметил, что многие банки уже предлагают ставки по этой программе ниже пороговых 6,5%.

Как работает льготная ипотека Новая программа была запущена в апреле. Заемщики могут взять кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых на весь срок кредита. Для покупателей установлены лимиты размера ссуды: до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти и до 6 млн руб. для остальных регионов. Отклонение льготной ставки от рыночного значения банкам компенсирует государство. Программа будет действовать до 1 ноября.

По данным ЦБ, в мае и июне российские банки выдали льготную ипотеку примерно на 160 млрд руб., израсходовав чуть больше 20% отведенного им лимита. Некоторые кредитные организации исчерпали доступную им квоту и приостановили оформление таких ссуд.