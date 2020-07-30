Банки на пике пандемии сократили расходы на благотворительность

Безвозмездная помощь банков, в том числе спонсорство на культуру и спорт, в апреле—июне сократилась на 43,7% год к году, до 6 млрд руб. Среди причин — отмена массовых мероприятий и закрытие проектов из-за режима самоизоляции

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Во втором квартале 2020 года, на который в России пришелся пик пандемии, банки стали меньше тратиться на благотворительность, следует из их квартальной отчетности на 1 июля.

В апреле—июне безвозмездные расходы участников рынка составили 6,09 млрд руб. — это на 43,7% меньше результата во втором квартале прошлого года, когда издержки банков по этой статье превысили 10,8 млрд руб., рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По сравнению с первым кварталом 2020 года траты кредитных организаций на благотворительность в целом по сектору упали на 15,2%, но часть банков, наоборот, наращивала такие расходы.

В квартальной отчетности по российским стандартам расходы банков на благотворительность отражаются на счете 48607, напомнила замдиректора департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Grant Thornton Анастасия Терехина: «Как правило, на этом счете строго фиксируются траты на благотворительность, которые попадают под определение закона «О благотворительной деятельности» (135-ФЗ). Это, например, социальная поддержка граждан, оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий или катастроф, содействие в области физкультуры и спорта. По факту это перечисления в благотворительные фонды, которые занимаются такой деятельностью. Туда же попадает различная спонсорская помощь».