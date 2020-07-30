Банки на пике пандемии сократили расходы на благотворительность
Во втором квартале 2020 года, на который в России пришелся пик пандемии, банки стали меньше тратиться на благотворительность, следует из их квартальной отчетности на 1 июля.
В апреле—июне безвозмездные расходы участников рынка составили 6,09 млрд руб. — это на 43,7% меньше результата во втором квартале прошлого года, когда издержки банков по этой статье превысили 10,8 млрд руб., рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По сравнению с первым кварталом 2020 года траты кредитных организаций на благотворительность в целом по сектору упали на 15,2%, но часть банков, наоборот, наращивала такие расходы.
В квартальной отчетности по российским стандартам расходы банков на благотворительность отражаются на счете 48607, напомнила замдиректора департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Grant Thornton Анастасия Терехина: «Как правило, на этом счете строго фиксируются траты на благотворительность, которые попадают под определение закона «О благотворительной деятельности» (135-ФЗ). Это, например, социальная поддержка граждан, оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий или катастроф, содействие в области физкультуры и спорта. По факту это перечисления в благотворительные фонды, которые занимаются такой деятельностью. Туда же попадает различная спонсорская помощь».
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Больше всего расходы на благотворительность в апреле—июне, по сравнению с первым кварталом, сократили Газпромбанк и ВТБ — на 1,75 млрд руб. (-72,1%) и 1,1 млрд руб. (-48,9%) соответственно. Бюджеты на безвозмездную помощь также урезали «Ак Барс» (-108,3 млн руб., или на 94,4%), Альфа-банк (-57,7 млн руб., на 36,7%), Совкомбанк (-23,8 млн руб., на 64,2%), «Уралсиб» (-21,6 млн руб., на 61%) и «Хоум Кредит» (-4,2 млн руб., на 53,4%). Банк «Ренессанс Кредит» вовсе отказался от таких расходов, снизив их во втором квартале с 18 млн руб. до нуля.
Сбербанк, который имеет самый большой бюджет на благотворительность, в апреле—июне, наоборот, увеличил расходы по этой статье почти на четверть (+24,4%) — до 2,14 млрд руб. Внушительный рост безвозмездных трат также показали «Открытие» (+127,7 млн руб., +350,9%), Россельхозбанк (+64,8 млн руб., +50,3%), банк «Россия» (+19,5 млн, +65,7%) и Тинькофф Банк (+17,3 млн руб., +545,6%). На пике пандемии больше всего расходы на благотворительность выросли у подконтрольного «Роснефти» Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) — почти на 1,3 млрд руб., или более чем в 70 раз.