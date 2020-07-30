Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 72,23 (+0,32) Инвестиции, 29 июл, 13:26
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 84,91 (+0,65) Инвестиции, 29 июл, 13:26
Глава OMV потребовал ответа ЕС на угрозы США из-за «Северного потока — 2» Политика, 08:23 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:03 Банки на пике пандемии сократили расходы на благотворительность Финансы, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля Общество, 07:38 Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде Общество, 07:36 Датский эксперт назвал преимущества России в сфере цифровизации Общество, 07:00 Штеффен Дамборг — РБК: «Если часть бизнеса обречена, съешьте ее сами» Pro, 06:59 СМИ узнали о предложении профсоюзов увеличить пособие по безработице Общество, 06:34 Один человек погиб и 17 пострадали при взрыве в японском ресторане Общество, 06:19 Троценко заявил о приостановке сделки с наследниками Босова Бизнес, 06:00 Apple, Google и Facebook допросили об «уничтожении конкурентов». Главное Технологии и медиа, 05:30 Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России Политика, 05:20 Сенаторы США предложили отказывать шпионам в визах Политика, 05:02 На заводе по производству СПГ в Техасе произошел взрыв Общество, 05:02
Антикризисные меры ,  
0 

Банки на пике пандемии сократили расходы на благотворительность

Безвозмездная помощь банков, в том числе спонсорство на культуру и спорт, в апреле—июне сократилась на 43,7% год к году, до 6 млрд руб. Среди причин — отмена массовых мероприятий и закрытие проектов из-за режима самоизоляции
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Во втором квартале 2020 года, на который в России пришелся пик пандемии, банки стали меньше тратиться на благотворительность, следует из их квартальной отчетности на 1 июля.

В апреле—июне безвозмездные расходы участников рынка составили 6,09 млрд руб. — это на 43,7% меньше результата во втором квартале прошлого года, когда издержки банков по этой статье превысили 10,8 млрд руб., рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По сравнению с первым кварталом 2020 года траты кредитных организаций на благотворительность в целом по сектору упали на 15,2%, но часть банков, наоборот, наращивала такие расходы.

В квартальной отчетности по российским стандартам расходы банков на благотворительность отражаются на счете 48607, напомнила замдиректора департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Grant Thornton Анастасия Терехина: «Как правило, на этом счете строго фиксируются траты на благотворительность, которые попадают под определение закона «О благотворительной деятельности» (135-ФЗ). Это, например, социальная поддержка граждан, оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий или катастроф, содействие в области физкультуры и спорта. По факту это перечисления в благотворительные фонды, которые занимаются такой деятельностью. Туда же попадает различная спонсорская помощь».

Как кризис и COVID-19 повлияли на меценатов в банковском секторе

Больше всего расходы на благотворительность в апреле—июне, по сравнению с первым кварталом, сократили Газпромбанк и ВТБ — на 1,75 млрд руб. (-72,1%) и 1,1 млрд руб. (-48,9%) соответственно. Бюджеты на безвозмездную помощь также урезали «Ак Барс» (-108,3 млн руб., или на 94,4%), Альфа-банк (-57,7 млн руб., на 36,7%), Совкомбанк (-23,8 млн руб., на 64,2%), «Уралсиб» (-21,6 млн руб., на 61%) и «Хоум Кредит» (-4,2 млн руб., на 53,4%). Банк «Ренессанс Кредит» вовсе отказался от таких расходов, снизив их во втором квартале с 18 млн руб. до нуля.

Сбербанк, который имеет самый большой бюджет на благотворительность, в апреле—июне, наоборот, увеличил расходы по этой статье почти на четверть (+24,4%) — до 2,14 млрд руб. Внушительный рост безвозмездных трат также показали «Открытие» (+127,7 млн руб., +350,9%), Россельхозбанк (+64,8 млн руб., +50,3%), банк «Россия» (+19,5 млн, +65,7%) и Тинькофф Банк (+17,3 млн руб., +545,6%). На пике пандемии больше всего расходы на благотворительность выросли у подконтрольного «Роснефти» Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) — почти на 1,3 млрд руб., или более чем в 70 раз.

Что влияет на безвозмездные траты

Филантропию банковского сектора можно условно разделить на два направления, объяснила менеджер группы по оказанию услуг финансовым институтам Deloitte Наталья Таболина: это благотворительность, которую банк осуществляет за счет собственных средств, а также благотворительность за счет клиентов или сотрудников. Ко второй группе относятся специальные вклады с долей отчислений в фонды и волонтерские организации, карты с «благотворительным» кешбэком. «В настоящее время в связи с пандемией и резким сокращением доходов населения фондирование банков также снизилось, что, безусловно, повлияло и какое-то время будет влиять на благотворительные акции банков», — считает она.

Банки на пике пандемии показали худшую прибыль за три года
Финансы
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Безвозмездные траты — это непроизводственные издержки для банка, напомнил Осадчий. «Резать их в условиях кризиса — вполне обычное дело, однако резкое сокращение расходов на благотворительность в условиях всенародного бедствия несет определенные репутационные риски», — отметил аналитик.

Говорить о серьезном сокращении трат банков на филантропию пока рано, уверена Таболина, ведь собственные расходы кредитных организаций на эти цели, как правило, связаны с долгосрочными партнерскими отношениями с фондами. «Чтобы сделать корректные выводы, необходимо изучить годовой отчет банка и отчет по исполнению бюджетов», — подчеркнула эксперт Deloitte.

Как сокращение объясняют банки

В ВТБ сокращение расходов на благотворительность связывают со спецификой поддержки, которую оказывает банк: он финансирует культурные, спортивные и образовательные проекты. «Многие проекты, которые планировал поддержать банк ВТБ, были перенесены или отменены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса в этом году», — пояснил представитель банка. По мере восстановления ситуации банк выполнит свои обязательства, обещал он.

«Ак Барс» также отложил часть благотворительных трат из-за карантинных мер, сообщил его представитель.

Расходы на благотворительность носят сезонный характер: как правило, их пик приходится на первый квартал, заметил представитель Газпромбанка: «Таким образом, разницу в расходах между первым и вторым кварталом этого года следует объяснять прежде всего сезонным фактором. В целом бюджет на благотворительность Газпромбанка на 2020 год по объему сопоставим с 2019 годом, и о его сокращении речи не идет».

«Уралсиб» и «Хоум Кредит», которые тоже отразили в своей отчетности падение трат на благотворительность, связывают это с разовыми факторами. По словам представителя «Уралсиба», банк оказал большую разовую помощь в первом квартале, поэтому результат апреля—июня оказался хуже. В пресс-службе «Хоум Кредита» пояснили, что в начале года банк понес единовременные расходы на содержание корпоративного детского сада.

Во всех банках, ответивших на запрос РБК, сообщили о росте расходов на адресную помощь на фоне пандемии коронавируса. Например, ВТБ направил 200 млн руб. на закупку медицинского оборудования. Финансирование больниц, в том числе в регионах, увеличили Россельхозбанк, МКБ, «Уралсиб», Райффайзенбанк и банк «Восточный». «Ак Барс» оказал поддержку жителям Татарстана, пострадавшим от пандемии, и оплачивал перевозку врачей в регионе. «Хоум Кредит» и Тинькофф Банк закупали средства индивидуальной защиты для благотворительных фондов-партнеров. Последний также выделил сотрудников своего call-центра для государственных горячих линий по COVID-19.

В Сбербанке отказались от комментариев. В остальных банках из числа крупнейших не ответили на вопросы РБК о динамике расходов на благотворительность.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, благотворительность, пандемия
Материалы по теме
Российские банки нарастили расходы на рекламу перед кризисом
Финансы
Власти предложили расширить список благотворителей для налоговых льгот
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter