Аналитики спрогнозировали шестое подряд снижение ключевой ставки

На фоне усиления проинфляционных факторов ЦБ будет действовать более сдержанно, чем раньше, и снизит ставку только до 7,5%, ожидают эксперты. Основной риск, который ему придется учитывать, — это рост бюджетных расходов

Вид на здание Банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября снизит ключевую ставку с 8 до 7,5%, следует из консенсус-прогноза Bloomberg и прогнозов аналитиков, которые изучил РБК. Новое снижение может стать шестым подряд. После экстренного повышения до 20% в конце февраля регулятор в ходе нескольких плановых и внеплановых заседаний вернул ключевую ставку к уровню четвертого квартала 2021 года.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, за снижение на 50 базисных пунктов (0,5-процентное) выступают девять из 12 опрошенных экономистов. Еще по одному участнику опроса полагают, что Банк России может оставить ставку на уровне 8%, снизить ее до 7,25 или 7,75%.

Ряд экспертов видят предпосылки и для более существенного смягчения. «В сентябре может обсуждаться снижение ставки от 50 до 100 б.п.», — пишет в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. По его мнению, ЦБ будет выбирать из трех шагов — 50, 75 и 100 б.п.

Снижение ставки до 7% допускают и аналитики SberCIB. «В последние месяцы потребительские цены снижаются быстрее, чем обычно, и, вероятно, продолжат снижаться в сентябре», — объясняют они. Вторым аргументом в пользу именно такого решения эксперты называют отсутствие ожиданий резких колебаний курса рубля. О возможности снижения ставки сразу на 100 б.п. также говорил глава банка ВТБ Андрей Костин.

В прошлый раз ЦБ снизил ставку на 150 б.п. К более медленному снижению его может подтолкнуть усиление проинфляционных рисков. Постепенно снижается влияние сезонного фактора, а товарные категории, не зависящие от сезона, дорожают, обращает внимание директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Дополнительным проинфляционным риском может стать повышение расходов бюджета, добавляет главный экономист «ВТБ Мои Инвестиции» Григорий Жирнов.

Аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды», выпущенном за полторы недели до заседания, указывали на «некоторое усиление инфляционного давления». «Текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся с поправкой на сезонность. Это связано в первую очередь с постепенным исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению», — объясняли они.

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Почему ЦБ может замедлить темп снижения ставки

Инфляция складывается ближе к нижней границе прогнозного диапазона Банка России (12–15% по итогам года), что позволяет регулятору продолжить смягчение денежно-кредитной политики, продолжает Жирнов. По последним данным Росстата, к началу сентября инфляция замедлилась до 14,3% годовых, после того как в августе третий месяц подряд в России была зафиксирована дефляция (минус 0,5% к июлю), в первую очередь за счет сезонного снижения цен на овощи и фрукты.

Но ряд факторов существенно снизят темпы смягчения. Во-первых, повысились инфляционные ожидания населения, указывает эксперт. В августе инфляционные ожидания увеличились на 1,2 п.п., до 12%, следует из комментария ЦБ.

Во-вторых, завершается влияние сезонных факторов. Компоненты инфляции, которые имеют низкую сезонность, в последние несколько недель дорожают ускоряющимися темпами, обращает внимание Вайсберг. По его мнению, влияние сезонных факторов в ближайшие две-три недели будет исчерпано: «И более тяжелые компоненты, которые разгоняются, начнут способствовать тому, что инфляция может выйти на месячные темпы в 0,5% и более».

Третьим фактором является восстановление кредитования, отмечает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. По итогам августа объем кредитов, выданных гражданам, достиг 1,1 трлн руб., что соответствует докризисным показателям. «Восстановление кредитования говорит о начале действия трансмиссионного механизма ранее принятых решений по снижению ключевой ставки. В этих условиях Банку России вряд ли стоит идти на резкое снижение ставки», — полагает Жирнов.

Четвертым и самым существенным проинфляционным фактором, который замедлит смягчение денежной политики, эксперты называют бюджетные расходы. Президент Владимир Путин заявил, что по итогам 2022 года они вырастут на 20%. ЦБ может выбрать более сдержанное снижение с возможностью «наверстать упущенное» в четвертом квартале 2022 года, если условия будут благоприятны, считает Полевой.

Активный рост бюджетных расходов может быть проинфляционным фактором, согласен Сусин. «Но пока мы не видели бюджета, не видели планов Минфина, точно что-то сказать в этом ключе сложно. Судя по высказываниям, бюджет будет консервативным, чтобы не создавать дополнительных рисков», — полагает он.

Какой ключевая ставка будет к концу года

Согласно последнему опросу аналитиков, который провел ЦБ, средняя ключевая ставка в 2022 году может составить 10,5% (ранее было 11%). Это соответствует среднесрочному прогнозу регулятора, который ожидает среднее значение ставки в диапазоне 10,5–10,8%. Таким образом, до конца года у ЦБ еще остается пространство для снижения. На все оставшиеся заседания оно составляет примерно 150 б.п., считают аналитики SberCIB. То есть регулятор и дальше может действовать более осторожными шагами, если прогноз не будет скорректирован.