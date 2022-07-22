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Финансы ,  
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ЦБ снизил ключевую ставку до 8%

ЦБ снизил ключевую ставку на 1,5 п.п., до 8%
Банк России снизил ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых. Регулятор улучшил прогноз по инфляции и неожиданно для рынка решил ускорить смягчение денежно-кредитной политики
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 150 б.п. — с 9,5 до 8%, говорится в его заявлении. Это снижение — пятое подряд, текущий цикл смягчения начался в середине апреля. За три месяца регулятор снизил ключевую ставку более чем в два раза с рекордных 20%. Регулятор опередил ожидания рынка. Большинство аналитиков полагали, что он будет действовать более осторожно и выберет шаг в 50 б.п., хотя и допускали снижение сразу на 100 б.п.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне», — объяснил регулятор свое решение.

Он также улучшил прогноз по инфляции: ЦБ ждет, что по итогам этого года она составит 12–15%, в 2023-м опустится до 5–7%, а в 2024-м вернется к 4%. Еще в июне Банк России предсказывал рост цен на уровне 14–17% в этом году.

Аргументы для смягчения

ЦБ отмечает, что «темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», а краткосрочные дезинфляционные риски выросли. В то же время он подтверждает, что показатели, характеризующие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, продолжают находиться выше 4% в годовом выражении, а «проинфляционные риски остаются существенными».

Росстат зафиксировал рекордную с августа 2017 года недельную дефляцию
Экономика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Согласно июльскому опросу «инФОМ», проведенному по заказу ЦБ, показатель ожидаемой населением инфляции уменьшился с 12,4 до 10,8%, что соответствует уровню января 2021 года. На пике в марте инфляционные ожидания населения составляли 18,3%. Снизилась наблюдаемая инфляция — с 23,7 до 22,2%. Но это все еще значительно выше данных июля 2021 года — 16,5%.

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С 9 по 15 июля в России снова наблюдалась дефляция, причем по сравнению с предыдущей неделей она ускорилась с 0,03% до 0,17%, следует из данных Росстата. Это случилось из-за удешевления продовольственных товаров, прежде всего плодоовощной продукции, объясняли в Минэкономразвития.

В то же время в ЦБ неоднократно указывали, что не склонны считать тренд на снижение цен слишком оптимистичным — в релизе этот сигнал фактически сохранился. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в начале июля отмечал, что говорить о дефляции в России сейчас неуместно, так как инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще высоки, а темпы роста денежной массы в экономике находятся вблизи максимумов за весь период таргетирования инфляции с 2014 года.

Эксперты предсказали «осторожное» снижение ключевой ставки ЦБ
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ЦБ в релизе сохранил сигнал о том, что «будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года». Однако он оказался жестче его прошлых ожиданий — еще в июне регулятор отмечал, что снижение возможно «на ближайших заседаниях».

Эксперты отмечали, что политика ЦБ должна способствовать перезапуску кредитования, которое хоть и выросло на 70% в июне на фоне снижения ключевой ставки, но все еще значительно отставало от докризисных показателей. Регулятор уже улучшил свой прогноз по выдачам кредитов — если в апреле он ожидал, что в 2022 году они сократятся на 1% или вырастут максимум на 4%, то теперь ждет роста на 5–10%.

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Теги
Маргарита Мордовина
ключевая ставка ЦБ ключевая ставка Банк России
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