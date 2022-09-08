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Набиуллина назвала финансовую автаркию путем к снижению благосостояния

Самоизоляция финансовой системы может привести к снижению благосостояния россиян, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Суверенная финансовая система должна развиваться с интеграцией в международные рынки
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Автаркия, самоизоляция российской финансовой системы может привести к снижению благосостояния граждан, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом она сказала на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Когда говорят о суверенитете [финансовой системы], очень важно акцентировать на том, что это не автаркия, это не самоизоляция финансовой системы. Автаркия, самоизоляция — это был бы путь к снижению благосостояния людей в конечном счете», — отметила Набиуллина.

Финансовые системы должны поддерживать работу бизнеса на глобальном рынке, подчеркнула она: «Мы же не уходим с глобальных рынков, мы остаемся интегрированы с теми странами, которые готовы поддерживать отношения с нами. И разрыв с историческими партнерами, даже закрытие привычных для нас финансовых рынков — это не повод все побросать и сказать, что мы будем сейчас что-то новое придумывать».

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Эльвира Набиуллина

По словам главы ЦБ, суверенные государства действуют в глобальном мире, где есть международные правила и международные стандарты. Поэтому и финансовые системы тех или иных стран, будучи суверенными, работают в глобальном мире. При этом Набиуллина согласна, что внешние условия изменились и нужно менять подходы. «Для нас важный элемент финансового суверенитета — это устойчивость к внешним шокам. И мы действительно очень много работали вместе с правительством, для того чтобы повысить эту устойчивость», — рассказала Набиуллина.

Финансового суверенитета удалось добиться в платежно-расчетной инфраструктуре, перестраховании, рейтинговой индустрии, перечислила она. Также на устойчивость финансовой системы влияет устойчивость банков, продолжает глава ЦБ: «Если банки слабы, при любом внешнем шоке мы получаем проблемы не только в финансовой системе, но и во всей экономике. Поэтому оздоровление [банковского сектора] — тоже важный элемент».

После начала специальной военной операции России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против российской финансовой системы. Так, под санкциями различной степени тяжести оказались большинство крупных банков. Власти западных стран заморозили резервы ЦБ за рубежом на сумму около $300 млрд.

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