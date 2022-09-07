Костин увидел предпосылки для снижения ключевой ставки до 7%

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В России есть предпосылки для снижения ключевой ставки до 7%, заявил глава ВТБ Андрей Костин на сессии Восточного экономического форума.

«Мы, кстати, считаем, что есть предпосылки для снижения ключевой ставки, даже в ближайшее время до 7,5% и, может быть, дальше — до 7%», — сказал он.

На фоне военных действий России на Украине и ответных санкций США и Евросоюза 28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 20%. Показатель держался на таком уровне до 8 апреля, а затем перешел к снижению. Регулятор вернул ставку к докризисному значению в 9,5% 10 июня.

22 июля Банк России уменьшил ключевую ставку до 8%. Совет директоров объяснил, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими и способствуют замедлению годовой инфляции. Регулятор улучшил прогноз по инфляции и предсказал, что по итогам года она составит 12-15%, в 2023-м опустится до 5–7%, а в 2024-м вернется к 4%.

Очередное заседание Центробанка по ключевой ставке должно пройти 16 сентября.