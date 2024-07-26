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Война санкций ,  
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«Ведомости» узнали об отказе банков Китая принимать юани из России

«Ведомости»: Китай перестал принимать «грязные» юани из России
Сюжет
Война санкций
Китай стал делить свою валюту на «чистую» и «грязную», то есть связанную с Россией: например, купленную на подсанкционной Мосбирже или использованную в сделках с Москвой. «Грязных» юаней банки КНР сторонятся
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Фото: Ведомости / ТАСС
Фото: Ведомости / ТАСС

Банки в Китае не хотят работать с юанем, который связан с Россией, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АО «Первая группа», члена генсовета «Деловой России» Алексея Порошина.

Он сообщил, что финансовые организации КНР стали негласно делить юань на «чистый» и «грязный», то есть имеющий отношение к России. Еще один член генсовета «Деловой России» — Максим Черешнев рассказал о случае, когда китайский банк заявил о нежелании принимать юани, купленные на Московской бирже, которая на тот момент уже попала под западные санкции. Однако «грязным» считают любой юань с российским следом. Как сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, банки в Китае могут отказаться от операции с юанем, если есть подозрения, что он был использован в сделке с российскими юридическими или физическими лицами.

По словам Порошина, а также гендиректора юридической компании SinoRuss Сураны Раднаевой, узнать место покупки валюты нельзя, поэтому китайские банки отстраняются от юаней из российских банков или тех, что по документам связаны с Россией. Гусев сказал, что способом проверки может быть изучение истории транзакций. Партнер юрфирмы О2 Consulting Наталья Кузнецова допустила, что банки Китая начнут запрашивать у импортеров доказательства покупки юаня на не попавших под санкции площадках.

Среди способов решения проблемы Порошин назвал покупку «чистого» юаня импортерами, но он стал стоить дороже. Черешнев заявил, что также возможно использовать систему на основе взаимозачета требований и обязательств между контрагентами в разных юрисдикциях, для чего нужно вовлекать в процесс третьих лиц — операторов, которые смогут стыковать договоренности экспортеров с импортерами. По словам Порошина, такие расчеты хорошо идут с Китаем.

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Фото:Игорь Егоров / РИА Новости

Проблемы с российско-китайскими платежами усугубляются в течение всего этого года. Это произошло на фоне ужесточения западных ограничений: в частности, угроз для банков попасть под вторичные санкции США или введения в июне рестрикций в отношении Мосбиржи Вашингтоном.

Президент Владимир Путин говорил, что санкции в отношении третьих стран — участников экономической деятельности нелегитимны и «выходят за рамки здравого смысла». Он оценивал ситуацию как наносящую ущерб мировой экономике. По мнению главы государства, решения этих проблем можно найти, они «так или иначе должны поддерживаться на государственном уровне».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай платежи юань
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