Как ЦБ будет определять официальный курс и как это повлияет на рубль

ЦБ предложил новые подходы к определению официального курса рубля к доллару, евро и юаню на случай отсутствия биржевых торгов. Сильного влияния на курс эксперты не ждут, но допускают рост его волатильности и задержки в публикации

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России подготовил проект указания с описанием дополнительных процедур для установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Документ был размещен на официальном портале опубликования проектов нормативных правовых актов 3 октября, до 7 октября он будет проходить антикоррупционную экспертизу.

В проекте указания регулятор предлагает расширить методологию формирования официального курса валют к рублю. Сейчас при этой процедуре учитываются только данные биржевых торгов, ЦБ же в случае их отсутствия предлагает использовать данные по сделкам на межбанковском валютном рынке и данные внебиржевых торгов на цифровых платформах.

Формируя новую инфраструктуру, ЦБ готовится к возможному прекращению торгов на бирже — как вследствие возможных санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ, выступает контрагентом во всех валютных сделках на Мосбирже), так и к постепенному уходу участников на внебиржевой рынок, объясняют эксперты, которых опросил РБК. Они не ожидают кардинальных изменений для рубля в случае расчета курса новыми методами.

Как сейчас устанавливается официальный курс валют

Банк России устанавливает официальный курс валют ежедневно, но только в рабочие дни и без обязательства покупать или продавать валюту по этому курсу. Этот инструмент используется для расчета таможенных пошлин, составления планов доходов и расходов, отчетности, расчета НДФЛ с дивидендов в иностранной валюте и в других случаях.

Сейчас официальный курс евро, доллара и юаня к российскому рублю устанавливается на основе данных о средневзвешенных курсах, рассчитанных на основании сделок, заключенных на Московской бирже. Во внимание принимаются сделки с расчетами «завтра», проведенные в текущий день в период с 10:00 до 15:30, следует их регламентов ЦБ. Когда торги на Мосбирже не проводятся, значение курса устанавливается аналогично предыдущему дню.

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Официальные курсы других валют к рублю регулятор устанавливает на основе соотношения официального курса доллара США к котировкам этих валют на 15:30 мск. Раньше ЦБ брал котировки на 11:30 мск из информационных систем Thompson Reuters и Bloomberg, но сейчас они не работают на территории России, поэтому учитываются официальные котировки центральных банков-эмитентов этих валют. Значение также берется на 15:30 мск.

Что предлагает поменять ЦБ

В проекте указания Банк России предлагает расширить методологию определения официальных курсов евро, доллара и юаня к рублю. Приоритетным для регулятора пока остаются данных валютных сделок на Мосбирже. Но в случае отсутствия данных от торговой площадки ЦБ предлагает использовать:

данные по сделкам с расчетами «завтра», заключенными кредитными организациями до 15:30 мск на валютных рынках. То есть будут использоваться данные по сделкам, которые банки проводят на межбанковском валютном рынке, пояснил РБК президент Ассоциации финансовых рынков России Евгений Егоров.

данные о сделках с цифровых платформ внебиржевых торгов. Здесь также будут учитываться сделки с расчетами «завтра», проведенные до 15:30 мск. О каких конкретно платформах идет речь, в документе не разъясняется.

если не будет информации от биржи, банков и с цифровых платформ, значение официального курса будет установлено на том же уровне, что и в предыдущий день.

Что касается остальных валют (кроме евро, доллара и юаня), то их официальные курсы Банк России предлагает устанавливать только на основе данных центральных банков стран-эмитентов этих валют на 15:30 мск, следует из документов. Рассчитывать курс рубля к этим валютам, как и раньше, будут через официальный курс доллара США.

Зачем нужны новые методы для официального курса

Основная цель создания новой методологии — подготовка инфраструктуры к возможным санкциям в отношении НКЦ, которые могут сделать невозможным осуществление торгов валютой на Мосбирже. Об этом риске регулятор предупреждал участников финрынка еще в июне, после того как под санкции ЕС попал Национальный расчетный депозитарий, который учитывает ценные бумаги участников торгов.

Уход от определения официального курса на основе данных по сделкам на Мосбирже может случиться не только из-за фактического ввода санкций на ее структуры, полагает управляющий директор «Газпром Private Banking» Егор Сусин. Он допускает, что в какой-то момент ликвидность торгов на бирже будет ниже, чем на внебиржевых торгах. «Потому что ряд банков все же уходят на внебиржевой рынок, чтобы не нести риски контрагента в лице НКЦ», — объясняет он. В этом случае регулятор может перейти к формированию официального рынка на основе данных от банков. «Сейчас регулятор и занимается формированием этой инфраструктуры, чтобы иметь возможность продолжать фиксировать курс», — говорит эксперт.

В проекте указания ЦБ нет прямого указания на уменьшение ликвидности и, как следствие, переход к другой методологии формирования курса, не согласен Егоров. Он считает, что все-таки в документе подразумевается именно ограничение торгов. «Но у ЦБ могут быть дополнительные внутренние инструкции, в которых будут описаны условия, при которых невозможно использовать данные с биржи. Например, если торги продолжались какое-то короткое время, не с 10:00 до 15:30, а значительно меньше», — допускает он.

Данные с цифровых платформ внебиржевых торгов для ЦБ менее приоритетны, потому что там меньше ликвидность в текущий момент, продолжает Егоров: «Скорее, это резервный вариант на резервный вариант в виде данных кредитных организаций».

Как новая методология может повлиять на курс

Нельзя утверждать, что определение официального курса валют на основе данных банков ухудшит позиции рубля по сравнению с теми показателями, которые устанавливаются на основе данных биржевых торгов, подчеркивает Егоров. «Подавляющее число сделок, которые делают банки со своими клиентами, проходят с расчетами «сегодня», в проекте же документа ЦБ принимаются во внимание сделки с расчетами «завтра». Поэтому от основной массы сделок банков именно с клиентами, официальный курс ЦБ зависеть не будет», — объясняет эксперт. Сейчас курсы на бирже и межбанковском валютном рынке примерно одинаковые, делится наблюдениями Егоров: «Но что будет при введении санкций — вопрос неисследованный».

Сусин также не ожидает кардинальных перемен в курсе валют в случае применения иной методологии. «Если мы говорим о крупных внебиржевых операциях, то там курс не хуже, чем на бирже. Курс определяется ликвидностью, объемом торгов, платежным балансом, то есть спросом и предложением валюты. Сейчас на внебиржевом рынке объем меньше, но в другой ситуации может быть наоборот», — говорит эксперт.

Если курс будет формироваться на основе данных от кредитных организаций, есть риск манипуляций, предупреждает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. «Но в целом он должен оставаться рыночным. Рубль сам по себе не ослабнет от изменения порядка определения официального курса. Однако сам механизм скорее используют в 2023 году, а прогнозы по валютному курсу на 2023 год — негативные из-за мировой рецессии», — добавляет эксперт. Также остается некоторый риск повышения волатильности дневных данных в случае низкой ликвидности внебиржевых торгов, отмечает Прокудин.

Еще одним следствием применения расчета не на основании торгов на Московской бирже может стать значительная задержка в его публикации вплоть до публикации не «сегодня на завтра», а «завтра на завтра», заключает Егоров.