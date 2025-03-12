Банки предложили наказание для сотрудников за мошеннические кредиты

Банки попросили ЦБ ввести специальную ответственность для сотрудников за оформление кредитов на клиентов, находящихся под влиянием мошенников. Такой подход предлагается вместо предложенного ЦБ ужесточения наказания для банков

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Банки предложили ввести специальную административную и уголовную ответственность для сотрудников кредитных организаций за оформление потребительского кредита без добровольного согласия клиента или за вывод полученных по таким договорам денежных средств. Предложение подготовил Национальный совет финансового рынка (НСФР), письмо направлено в ЦБ.

«На недавнем совещании президента с ЦБ и членами правительства прозвучала идея повысить ответственность самих банков за сохранность клиентских средств. Представляется, что ответственность самих банков за допущенные нарушения при выполнении антифрод-процедур уже достаточно полно урегулирована и для платежного, и для кредитного фрода (от английского fraud — «мошенничество»). В связи с этим предлагаем сконцентрировать обсуждение на усилении ответственности для конкретных лиц, которые умышленно содействуют оформлению мошеннического кредита и хищению средств», — пояснил глава НСФР Андрей Емелин.

О необходимости повысить ответственность банков за сохранность средств клиентов на совещании с Владимиром Путиным 5 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Представитель ЦБ ответил РБК, что регулятор получил письмо НСФР и рассмотрит его в установленном порядке.

Какая ответственность может быть введена

В частности, банки предлагают:

ввести специальную административную ответственность для лиц, впервые уличенных в совершении деяний, которые привели к заключению договора потребкредита без добровольного согласия заемщика, а также за деяния, связанные с выводом полученных по таким договорам денежных средств, то есть за дропперскую деятельность. Такую ответственность предлагается ввести как для «социальных инженеров», то есть мошенников, так и для работников финансовых организаций — их соучастников;

за повторное или многократное совершение подобных деяний предлагается ввести специальную уголовную ответственность. «Если сотрудник нарушил процедуру оформления кредита, например не выполнил внутренний регламент, а тем более действовал в сговоре с мошенниками, то в этом случае именно он и должен понести наказание. Например, были случаи, когда мошенники направляли своих жертв в одно и то же отделение небольшого банка, так как там у злоумышленников был свой человек среди сотрудников», — пояснил Емелин. Он добавил, что если банк и его сотрудники соблюдали порядок оформления кредита, в том числе реализовали период охлаждения, но клиент все равно оформил ссуду и перевел эти деньги мошенникам, то ни банк, ни его сотрудники не могут нести за это ответственности;

закрепить в Трудовом кодексе право работодателя увольнять в связи с утратой доверия работника, допустившего виновное нарушение внутренних процедур, что привело к выдаче мошеннического кредита;

внедрить процедуру досудебного возмещения похищенных средств с пропорциональным распределением ответственности между всеми сторонами, которые участвуют в совершении сделки. В их числе банки, Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт) и сотовые операторы;

ввести меры против повторного получения физическими лицами потребкредитов без добровольного согласия. Для этого банки предлагают включать информацию об оформлении кредита под влиянием мошенников в кредитную историю клиента и обмениваться этой информацией между банками через базу данных ЦБ. Затем после формирования базы рассмотреть возможность адресного распространения действующих и дополнительных мер «охлаждения» при выдаче кредитов только на тех лиц, которые подвержены влиянию мошенников.

Поможет ли новая ответственность

«Введение административной и уголовной ответственности поможет контролировать деятельность банковских сотрудников, задействованных в процессе кредитования. Это позволит предотвратить различные мошеннические схемы, так как эти сотрудники имеют доступ к банковским счетам, персональным данным и информации о заемщиках», — считает партнер Novator Legal Group Александр Катков.

Однако опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что существует риск чрезмерного давления на работников. Существующее законодательство (ст. 159 УК РФ «Мошенничество» с квалифицирующим признаком «с использованием служебного положения» и ст. 159.1 УК «Мошенничество в сфере кредитования») уже предусматривает ответственность за подобные деяния, напоминает председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим. По ее мнению, введение дополнительных составов требует тщательной проработки объективной стороны преступления и критериев доказывания, иначе это может привести к размыванию границ ответственности и необоснованному уголовному преследованию.

«Наибольшая сложность будет в определении критериев для разграничения ситуаций, когда работник действовал в сговоре с мошенниками и когда он, будучи введенным в заблуждение, стал невольным участником схемы», — считает Сулим. Вопрос в том, как доказать, что сотрудник действовал умышленно, добавляет коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар: «Всегда можно сослаться на субъективность, кроме тех случаев, когда по камерам видно, что вместо молодого человека (по паспорту) за кредитом пришел пожилой мужчина. Кроме того, вряд ли большой процент мошенничеств подобного плана происходит при участии сотрудников банков, все-таки аферисты предпочитают действовать дистанционно, а здесь необходимо «засветиться».

По данным ЦБ, в 2024 году мошенники украли у россиян путем совершения денежных переводов 27,5 млрд руб. В начале 2024 года Набиуллина говорила, что, по статистике ЦБ, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, — это заемные средства. «Чем это опасно? Люди не просто теряют деньги, они еще берут кредиты. Иногда большой долг должны всю жизнь, и это может просто поломать жизнь человеку», — отмечала она. Тогда ЦБ призвал банки усилить защиту при выдаче кредитов для борьбы со злоумышленниками и предложил собственные инициативы для решения проблемы. Одна из них — период охлаждения при выдаче кредитов — заработает с 1 сентября 2025 года. Получить деньги по кредиту или займу от 50 тыс. до 200 тыс. руб. можно будет только через четыре часа после заключения договора, больше этой суммы — не раньше чем через 48 часов. Также с 1 марта 2025 года россияне получили возможность самостоятельно устанавливать запрет на выдачу кредитов и займов через портал «Госуслуги». За десять дней действия нормы граждане подали 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты, сообщило Минцифры.

Что еще предлагают банки

Банки предлагают ввести специальную уголовную ответственность за передачу банковских карт третьим лицам для их использования в противоправных действиях. В этом случае должны быть разработаны квалифицированные составы преступления в зависимости от размера причиненного ущерба, а также с учетом действий по предварительному сговору группой лиц, говорится в письме. Ранее законопроект о наказании для дропов, то есть лиц, которые передают свои карты мошенникам, разработало и МВД. Как пояснял замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов, наказание также будет зависеть от градации преступления.

«Если мы введем только строгое наказание, то правоохранители могут не использовать его в отношении лиц, которые, например, выполняли функции дропа один раз и на небольшие суммы, просто из-за несоразмерности совершенному преступлению. А это значит, что такой человек с высокой степенью вероятности уйдет в рецидив и повторит преступление. Если же он сразу понесет наказание, например будет временно ограничен в совершении банковских операций или на него будет наложен административный штраф, то такое наказание вполне может предостеречь его и остановить от повторного совершения противоправных действий», — рассуждает Емелин.