Набиуллина раскрыла новые меры ЦБ для борьбы с кредитным мошенничеством

Банк России предлагает три меры для борьбы с мошенничеством с кредитными деньгами. Среди них — ввод «периода охлаждения», усиление антифрод-процедур в банках и лимиты на внесение наличных, объявила Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Банк России призвал банки усилить защиту при выдаче кредитов для борьбы со злоумышленниками и предложил три инициативы для решения проблемы. Вопрос кредитного мошенничества должен стать основной задачей для регулятора и банков на этот год, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«Среди основных задач одна из самых главных на этот год, которую мы могли бы совместно решать, это вопрос кредитного мошенничества. Мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фрод, где нет системных барьеров», — сказала Набиуллина. Она добавила, что ЦБ занимается вопросом финансовой грамотности и предупреждает банковских клиентов о мошенниках и способах обмана, но при этом видит, что граждане все чаще и чаще берут миллионные кредиты и отдают мошенникам.

«По нашей статистике, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, это заемные средства. У каких-то банков больше, у каких-то меньше. Есть банки, у которых половина средств, похищенных мошенниками; это те средства, которые люди взяли в займы. Чем это опасно? Люди не просто теряют деньги, они еще берут кредиты. Иногда большой долг должны всю жизнь, и это может просто поломать жизнь человеку», — говорит Набиуллина.

Как ЦБ планирует бороться с кредитным мошенничеством

Банк России предлагает распространить на крупные кредиты норму о «периоде охлаждения», которая заработает в июле 2024 года для денежных переводов. «По переводам мы даем возможность банкам не переводить сразу деньги по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем и ее надо внедрять. Может быть, по крупным кредитам с определенной суммой. Мы предлагаем с миллиона рублей начать, но сумму можно обсуждать, срок охлаждения можно обсуждать, но нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег. Потому что кредит за несколько минут — это, конечно, здорово, но некоторые люди, большое количество людей несут огромные затраты», — рассуждает Набиуллина. С 25 июля 2024 года в силу вступят изменения в закон о национальной платежной системе, согласно которым банки смогут на два дня блокировать денежные переводы на подозрительный счет с соответствующим уведомлением клиентов. Последние за этот период должны подтвердить или отказать в проведении операции, если поймут, что совершают ее под влиянием мошенников.

Вторая проблема, которую нужно решить для борьбы кредитным мошенничеством, — выстроить антифрод-процедуры внутри банков при выдаче кредитов. По словам Набиуллиной, банки ответственно выстроили такие процедуры в денежных переводах, но в других процессах те не развиты так сильно. «Многие [банки] запустили кредитные конвейеры. Это [происходит] очень быстро и часто без антифрод-процедур. В некоторых банках это есть, в некоторых нет, поэтому это надо сделать», — подчеркнула она. Набиуллина также напомнила, что сейчас разрабатывается законопроект о самозапрете на получение кредитов, который смогут устанавливать клиенты. Но, как считает глава ЦБ, эта инициатива не решает всех проблем и должна быть защита не только со стороны гражданина, но и на уровне самих банков.

Еще одна мера — введение лимитов на внесение наличных денежных средств в банкоматах. ЦБ видит, что после решения проблемы мошенничества в безналичных операциях многие жертвы мошенников стали «уходить в наличные». «Берут кредит в одном банке наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, на счет преступника. Это происходит через наличные. Для того чтобы этого не было, а здесь скорость очень важна, все-таки [необходимо] рассмотреть вопрос об установлении лимитов, для того чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминалы. И может быть, посмотреть в том числе, если это заносится на карту, только что открытую к приложению банка человека», — рассказала Набиуллина.

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подтвердил проблему. По данным Сбербанка, 30% из всех звонков злоумышленников банковским клиентам переходят в кредитное мошенничество. Кроме того, из 276 млрд руб., похищение которых «Сбер» смог предотвратить, около 100 млрд руб. составляют заемные средства. Зампред также рассказал, что Сбербанк уже самостоятельно ввел период охлаждения на выдачу кредитов и использует его в тех случаях, где уверен, что кредит оформляется под воздействием мошенников. По словам Кузнецова, 24 часов достаточно, чтобы жертва поняла, что ее «развели».

В 2023 году мошенники путем совершения несанкционированных денежных переводов украли у банковских клиентов 15,8 млрд руб., что превысило данные 2022 года на 11,5%. Из этой суммы банки смогли вернуть жертвам только 8,7% средств (1,38 млрд руб.). В то же время кредитные организации предотвратили хищение 5,8 трлн руб. ЦБ отмечал, что рост мошеннических операций происходит в том числе потому, что телефонные атаки мошенников стали более адресными и подготовленными за счет использования личных данных, полученных из открытых источников или «слитых» баз данных.