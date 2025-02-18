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ЦБ зафиксировал рекордную сумму хищений у банковских клиентов в 2024 году

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Итоги 2024
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Как защититься от мошенников
Мошенники в 2024 году украли у россиян с банковских счетов рекордные 27,5 млрд рублей, что выше показателя 2023 года на 74,4%. Это объясняется ростом безналичных операций и изменением учета данных
Фото: Joa Souza / Shutterstock
Фото: Joa Souza / Shutterstock

В 2024 году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. Это рекордный показатель за все время ведения статистики, следует из обзора ЦБ об операциях без согласия клиентов, с которым ознакомился РБК.

Основной объем денежных средств — 26,9 млрд руб. — был украден со счетов физических лиц. У юридических лиц было украдено всего лишь 1,2 млрд руб. Показатель 2024 года превышает объем похищенных средств в 2023 году на 74,4% — тогда мошенники украли 15,8 млрд руб. Однако число мошеннических переводов увеличилось не так сильно — только на 2,7%, до 1,2 млн операций.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

При этом доля объема мошеннических операций в общем объеме операций по переводу денежных средств в 2024 году составила 0,00066%, в прошлом году она была выше — 0,00119%. Также резкий рост похищенных средств объясняется изменением методологии: с середины 2024 года банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме, и если раньше они учитывали мошеннические операции на основании трех признаков, то теперь — на основании шести.

Из украденных средств банки вернули клиентам 2,7 млрд руб., что составляет 9,9% от общего объема. В 2023 году показатель составил 1,4 млрд руб., или 8,7%. С июля 2025 года банки обязаны приостанавливать перевод на два дня, если информация о получателе средств содержится в черном списке ЦБ — базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае банк должен вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

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