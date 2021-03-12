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ЦБ аннулировал лицензию бывшего банка Вексельберга и Блаватника

В ЦБ заверили, что «Альба Альянс», занимавший по величине активов 282-е место в банковской системе России и входящий в систему страхования вкладов, располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов
Здание банка «Альба Альянс»
Здание банка «Альба Альянс» (Фото: Татьяна Белова / Фотобанк Лори)

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций, выданную ранее КБ «Альба Альянс». В сообщении ЦБ отмечается, что это сделано по ходатайству самого банка, поданному в связи с принятием его владельцем решения о добровольной ликвидации организации.

По данным ЦБ, единственный владелец «Альба Альянса» — российский бизнесмен Дмитрий Пяткин. До 2005 года половину долей банка контролировали совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг и президент Access Industries Леонард Блаватник, продавшие затем свои паи.

18 января 2021 года «Альба Альянс» сообщил, что его единственный владелец принял решение закрыть банк, в связи с чем начата процедура добровольной ликвидации. Тогда же организация предупредила о прекращении обслуживания банковских карт Masterсard, а с 17 марта — дистанционного банковского обслуживания юридических лиц.

ЦБ отозвал лицензии у двух банков за утро
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Фото:Любовь Мишина для РБК

В ЦБ особо отметили, что «Альба Альянс», занимавший по величине активов 282-е место в банковской системе России и входящий в систему страхования вкладов, располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В 2016 году сообщалось, что глава московского банка «Альба Альянс» покончил с собой в тире.

Автор
Евгений Калюков
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