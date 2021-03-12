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ЦБ отозвал лицензии у двух банков за утро

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков за нарушение законов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также у казанской НКО — за непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино
Фото: Любовь Мишина для РБК
Фото: Любовь Мишина для РБК

Банк России лишил московский Форбанк и банк «Современные стандарты бизнеса» (ССтБ) лицензии на выполнение банковских операций, говорится в сообщении регулятора.

Решение было принято по двум причинам. По данным ЦБ, кредитные организации нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России», в связи чем ЦБ в течение последнего года неоднократно применял к этим банкам меры, в том числе вводил для них ограничения на привлечение денег от вкладчиков. Во-вторых, Форбанк и ССтБ допускали «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении.

По величине активов Форбанк занимал 221-е место в российской банковской системе, ССтБ — 352-е место.

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Фото:Benoit Tessier / Reuters

От Форбанка ЦБ неоднократно требовал адекватно оценивать принимаемые риски и отражать в отчетности реальное финансовое положение. «Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — сообщил Центробанк. В свою очередь деятельность ССтБ «была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

Помимо этого, ЦБ также отозвал лицензию у казанского АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая расчетная палата». По величине активов кредитная организация занимала 277 место в российской банковской системе. ЦБ установил, что она проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В оба банка и «Сетевую расчетную палату» назначили временную администрацию ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

И Форбанк, и ССтБ — участники системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, предусмотренных главой 2.1 закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». НКО «Сетевая расчетная палата» не была участником системы страхования вкладов.

Согласно данным ЦБ, Форбанк и ССтБ контролируют группы физических лиц, «Сетевую расчетную Палату» — ООО «Ройял Пей Европе», зарегистрированное в Латвии, 100% компании принадлежит Сергею Кондратенко.

Автор
Виктория Полякова
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