ЦБ отозвал лицензии у двух банков за утро

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков за нарушение законов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также у казанской НКО — за непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино

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Банк России лишил московский Форбанк и банк «Современные стандарты бизнеса» (ССтБ) лицензии на выполнение банковских операций, говорится в сообщении регулятора.

Решение было принято по двум причинам. По данным ЦБ, кредитные организации нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России», в связи чем ЦБ в течение последнего года неоднократно применял к этим банкам меры, в том числе вводил для них ограничения на привлечение денег от вкладчиков. Во-вторых, Форбанк и ССтБ допускали «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении.

По величине активов Форбанк занимал 221-е место в российской банковской системе, ССтБ — 352-е место.

От Форбанка ЦБ неоднократно требовал адекватно оценивать принимаемые риски и отражать в отчетности реальное финансовое положение. «Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — сообщил Центробанк. В свою очередь деятельность ССтБ «была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».