Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 74,04 (-0,39) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 89,45 (-0,93) Инвестиции, 13:39
В Англии на стене бывшей тюрьмы появилось граффити в стиле Бэнкси Технологии и медиа, 19:35 Аресты в «Барселоне». В чем обвиняют экс-главу испанского топ-клуба Спорт, 19:12 Сын Усамы бен Ладена рассказал о детстве и увлечении живописью Стиль, 19:10 В Volkswagen намекнули на выпуск нового электрического кабриолета Авто, 18:59 Пашинян допустил возврат Армении к полупрезидентской форме правления Политика, 18:45 В Европе выбрали лучшие автомобили 2021 года Авто, 18:45 Апелляционный суд признал законной национализацию БСК Бизнес, 18:35 Митинги сторонников и противников Пашиняна в Ереване. Прямая трансляция Политика, 18:23 Российский сноубордист Логинов стал трехкратным чемпионом мира Спорт, 18:18 Пашинян попросил у народа Армении прощения за свои ошибки Политика, 18:17 Украинских дипломатов заподозрили в попытке вывезти 16 кг золота в Европу Общество, 18:14 25 лучших книг по тайм-менеджменту Экономика образования, 18:10  Лукашенко присвоил сыну звание генерала и уволил с поста своего помощника Политика, 18:08 Толстой заявил о необходимости для России быть готовой к уходу из ПАСЕ Политика, 18:04
Бизнес ,  
0 

Апелляционный суд признал законной национализацию БСК

Фото: Вадим Брайдов / ТАСС
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

18-й арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил без изменения решение нижестоящей инстанции об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК) в пользу России. Это следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Апелляционные жалобы ответчиков, АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом «Башкирская химия», а также самой БСК суд оставил без удовлетворения. Кроме того, были прекращены производства по жалобам миноритариев БСК, которые претендовали на участие в деле в качестве третьих лиц.

Совладелец БСК оценил возможность национализации компании
Бизнес
Фото:Вадим Брайдов / ТАСС

В декабре Арбитражный суд Башкирии в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций АО «Башкирская содовая компания» из владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом «Башкирская химия». Суд обязал передать Росимуществу 1 585 668 обыкновенных именных акций номиналом по 100 руб. Генеральная прокуратура мотивировала исковые требования тем, что во время передачи акций БСК были нарушены права прежнего владельца — Российской Федерации.

Конфликт вокруг БСК возник в августе 2020 года из-за протестов на горе Куштау (признана памятником природы, объектом геологического наследия всемирного значения. — РБК), где компания собиралась начать разработку известняка. На горе произошли столкновения между экоактивистами и сотрудниками ЧОПа и полиции. Дело получило федеральный резонанс, все работы на горе были свернуты.

Тогда в ситуацию вмешался Владимир Путин. Он заявил о том, что доля государства в компании снизилась с 62 до 38% внезапно, а частные акционеры выкачивают из нее деньги и переводят их на счета во Франции, Швейцарии, офшорах на Кипре без всяких обязательств, связанных с инвестициями. Генпрокуратура по поручению президента занялась проверкой законности снижения доли государства в БСК, по ее иску суд арестовал акции компании. После этого глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что республика подала иск в Арбитражный суд о признании приватизации БСК незаконной и ее возврате в собственность республики.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Дэвид Буркус: что делать, если коллега вас ненавидит Люди как баги: почему гибнут стартапы, развивающиеся в офлайне Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты
БСК Башкирия национализация суд
Материалы по теме
БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения
Бизнес
Хабиров допустил решение вопроса с акциями БСК в рамках уголовных дел
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter