Апелляционный суд признал законной национализацию БСК

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18-й арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил без изменения решение нижестоящей инстанции об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК) в пользу России. Это следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Апелляционные жалобы ответчиков, АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом «Башкирская химия», а также самой БСК суд оставил без удовлетворения. Кроме того, были прекращены производства по жалобам миноритариев БСК, которые претендовали на участие в деле в качестве третьих лиц.

В декабре Арбитражный суд Башкирии в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций АО «Башкирская содовая компания» из владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом «Башкирская химия». Суд обязал передать Росимуществу 1 585 668 обыкновенных именных акций номиналом по 100 руб. Генеральная прокуратура мотивировала исковые требования тем, что во время передачи акций БСК были нарушены права прежнего владельца — Российской Федерации.