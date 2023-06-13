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ЦБ объяснил дефицит юаней на российском рынке

ЦБ: часть полученных российскими компаниями юаней «выводится на зарубежные счета»
Одна из причин дефицита юаней на российском рынке, наблюдавшегося в апреле-мае, связана с тем, что локальные участники хранят часть валюты на счетах в китайских банках, отмечает ЦБ. Также играют роль валютные ограничения в Китае
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,735 +1,51% Купить
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Российские участники финансового рынка размещают часть юаней на счетах в китайских банках, а не вкладываются в локальные юаневые инструменты, и это приводит к дефициту юаневой ликвидности на российском рынке, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России за май 2023 года. Ситуация с дефицитом юаневой ликвидности в частности наблюдалась с апреля до середины мая 2023 г., что могло быть вызвано спросом на юани для оплаты импорта, отмечает регулятор, добавляя, что в текущий момент ситуация стала сбалансированной.

«Участники, привлекающие крупнейшие объемы в юанях, могут размещать их в некоторые периоды времени на счетах в китайских банках — нерезидентах, в том числе для финансирования импорта. Таким образом, полученные юани не вкладываются в юаневые активы (кредиты, облигации) на внутреннем рынке, а выводятся с российского рынка на зарубежные счета, что приводит к дефициту этой валюты на внутреннем рынке», — указано в обзоре.

Одновременно затруднено привлечение оншорных юаней на российский рынок из-за валютного контроля в Китае, отмечается в обзоре. Все это приводит к тому, что спрос на юани на российском рынке превышает предложение этой валюты.

«В части размещения юаней за рубли крупные позиции практически отсутствуют — предложение юаня распределено между участниками. При этом спрос на юани формируют меньшее число кредитных организаций: в отдельные дни только некоторые из них привлекают объем юаней, соразмерный объему предложения топ-10 крупнейших участников на рынке», — указано в обзоре.

Чтобы управлять ликвидностью, участники обращаются к инструменту Банка России по предоставлению юаней за рубли на валютных свопах овернайт. «В последнее время число таких сделок увеличилось. Например, 5 мая 2023 года кредитные организации привлекли рекордный объем юаней у Банка России — на 51,6 млрд руб.», — говорится в обзоре.

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ЦБ отмечает, что представление о ситуации с юаневой ликвидностью дает разница между рублевой процентной ставкой (RUONIA) и индикативным курсом по сделкам «валютный своп» CNY/RUB (своп-разница в процентах), который отражает стоимость юаней в России: чем больше разница, тем выше дефицит, объясняется в обзоре. 

По данным ЦБ, доля юаня в экспортно-импортных операциях в апреле 2023 года (последние актуальные данные) достигла 23% в экспорте и 31% в импорте; в марте эти показатели составляли 18% и 27% соответственно. В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла с $6,9 до 7,2 млрд, а импортные платежи — с $7,7 до 7,9 млрд, указано в обзоре. На долю рубля в экспортных расчетах в апреле пришлось 41%, сообщала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Согласно данным Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), по итогам апреля 2023 года Россия занимала четвертую строчку в рейтинге стран с наибольшим объемом платежей офшорным юанем. На ее долю пришлось 2,83% от общего объема платежей китайской валютой за пределами материкового Китая. Но это не лучший результат. По итогам августа 2022 года Россия занимала третью строчку рейтинга SWIFT с долей в 4,3%. В статистике SWIFT отражаются не все юаневые операции российских агентов, поскольку часть банков из-за санкций отключены от этой системы.  

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Валюта юани Банк России
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