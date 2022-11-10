Набиуллина сообщила о замедлении оттока наличных из банков в пять раз

В сентябре-октябре отток денег из банков был меньше, чем в феврале-марте, заявила Эльвира Набиуллина. В октябре он и вовсе сократился примерно в пять раз по сравнению с сентябрем

Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Отток средств из банков существенно замедлился в октябре, сообщила на брифинге в ходе форума «Финополис» председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«В целом в сентябре-октябре отток наличных был меньше, чем в феврале-марте. В сентябре, если не ошибаюсь, где-то 0,5 трлн руб. (500 млрд руб.), в октябре около 100 млрд руб. По первым данным ноября мы видим, что операции с наличными возвращаются в сезонную норму», — сказала Набиуллина.

Ранее ЦБ сообщал, что в сентябре объем средств населения в российских банках сократился на 458 млрд руб., или 1,4% (данных за октябрь еще не было). Это рекордный отток с начала кризиса — в феврале 2022 года остатки на счетах и депозитах физических лиц сократились на 1,2 трлн руб.

При этом объем наличных в обращении за сентябрь вырос на 865,8 млрд руб., показывает статистика регулятора. За октябрь этот показатель сократился до 266,5 млрд руб. Наиболее существенный всплеск наблюдался 22 сентября, сразу после объявления о начале частичной мобилизации в России (132,1 млрд руб.), а также 30 сентября (144,8 млрд руб.). Технически статистика ЦБ отражает весь объем наличных, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы банков, но эта сумма близка к величине снятия наличных населением и предприятиями, поскольку банки наполняют кассы в зависимости от спроса клиентов. При этом сентябрьский рост наличности существенно отставал от пиковых значений конца февраля, после начала спецоперации на Украине и ввода западных санкций практически в ежедневном режиме.