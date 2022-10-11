Ставки по потребкредитам выросли на фоне частичной мобилизации

Российские банки на фоне частичной мобилизации начали повышать ставки на потребительские кредиты, следует из данных «Финуслуг». Ранее рост уже затронул ипотеку. Аналитики расходятся в оценках, как долго продлится этот тренд

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На неделе с 29 сентября по 6 октября крупные российские банки перешли к повышению ставок по кредитам для населения, следует из данных финансовой платформы «Финуслуги» Московской биржи (есть у РБК). Так, средняя ставка по потребительским ссудам за отчетный период подскочила на 1,3 процентного пункта, до 19,3% годовых. Средняя стоимость необеспеченных кредитов на любые цели поднялась на 1,7 п.п., приблизившись к 20,5% годовых. В сегменте залоговых кредитов, куда попадают потребительские ссуды под залог автомобиля или недвижимости, ставки за неделю увеличились не так сильно — на 0,5 п.п., до 16,72%.

Индекс кредитов «Финуслуг» рассчитывается на основе данных о полной стоимости кредитов (ПСК) для населения в 20 крупнейших банках по размеру розничного кредитного портфеля. Аналитики учитывают процентные ставки, представленные на официальных сайтах и в тарифных планах финансовых организаций. Учитывается ПСК на разные суммы и сроки.

Резкий рост стоимости потребительских ссуд наблюдается впервые с конца мая, подчеркивает управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин. Рекордный всплеск кредитных ставок фиксировался в конце февраля — начале марта, когда на фоне кризиса и санкций ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до 20% годовых. По мере смягчения денежно-кредитной политики стоимость потребкредитов падала. С 19 сентября ключевая ставка Банка России находится на уровне 7,5% годовых, но на очередной раунд снижения участники рынка практически не отреагировали. 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России о начале частичной мобилизации.

По данным «Финуслуг», с начала сентября средняя ставка по потребкредитам в топ-20 банков практически не менялась и находилась вблизи 18%. С 29 сентября по 6 октября изменили диапазон ставок по таким ссудам в сторону увеличения сразу девять банков: Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк (МКБ), Росбанк, Совкомбанк, Почта Банк, «Хоум Кредит», «Уралсиб» и «Ак Барс». Это произошло в основном за счет повышения верхней границы полной стоимости кредита. В «Уралсибе» и Росбанке РБК сообщили, что повысили ставки только для некоторых категорий клиентов. В Альфа-банке указали, что рассчитывают ставки по кредитам наличными для клиентов всегда индивидуально и их роста пока не планируется. В Совкомбанке и Газпромбанке заявили, что не повышали ставки.

Как уточнили РБК в «Финуслугах», на прошлой неделе верхняя граница ПСК в Альфа-банке выросла до 37,375% (была 27,861%), в Совкомбанке — до 34,9% (была 31,5%), в Газпромбанке — до 18,293% (была 17,099%).

После замера 6 октября лидеры рынка — «Сбер» и ВТБ — не пересматривали условия по потребительским кредитам, уточнил представитель «Финуслуг», хотя до этого оба банка подняли ставки по ипотеке.

Всего, по данным аналитиков «Дом.РФ», на неделе с 1 по 8 октября сразу семь банков из топ-20 повысили ставки по рыночным ипотечным программам на новостройки и готовое жилье (.pdf). Таким образом, средневзвешенная ставка в крупнейших ипотечных банках за неделю увеличилась на 0,41 п.п., до 10,5%. В последнюю неделю сентября условия по ипотеке одними из первых ухудшили Альфа-банк и МКБ, но средняя стоимость таких кредитов на рынке изменилась незначительно — на 0,05 п.п.

Почему банки ухудшают условия для заемщиков

Объявленную в России частичную мобилизацию можно назвать главной причиной роста ставок в сегменте необеспеченной розницы, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Банки не могли не отреагировать на рост рисков ужесточением своих риск-политик, что уже сказывается на увеличении процентных ставок».

Банки действительно могут переоценивать риски, повышая при этом ставки, соглашается руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Одновременно в России вообще вырос спрос на деньги со стороны физлиц, что, в частности, выражается в оттоке средств с вкладов. Нельзя исключать, что кредитным организациям приходится повышать и стоимость фондирования, что также является фактором роста ставок по кредитам», — отмечает аналитик.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин тоже связывает ужесточение риск-политики кредиторов с реакцией на объявленную мобилизацию. «Высокие ставки [по кредитам] частично нивелируют стоимость потерь из-за неплатежей», — поясняет эксперт. При этом Бородулин допускает влияние и технического фактора — изменения регулирования в части страхования по потребительским кредитам. С 1 октября в России применяются новые требования к кредитным страховкам, а цена страхового полиса может влиять на полную стоимость кредита.

Будут ли расти кредитные ставки дальше

Опрошенные РБК эксперты дают разные оценки того, разовое ли это повышение кредитных ставок или разворот рыночной тенденции. «Дальнейшая динамика ставок будет сильно зависеть от развития макроэкономической ситуации», — полагает Лопатин.

Говорить о смене тенденции в динамике ставок преждевременно, считает Пивень: «Ключевой фактор, влияющий на ставки, — монетарная политика Банка России. Мы допускаем рост средней ставки по необеспеченным кредитам до 20%, однако в случае стабилизации ключевой ставки потенциал роста стоимости заимствований останется небольшим. Также в конечном итоге спрос на розничные кредиты будет определяться параметрами экономической ситуации». Он допускает, что после адаптации к новым условиям розничное кредитование «вновь начнет набирать темпы».

Начало кризиса в России и резкий рост ставок на рынке весной 2022 года привели к обвалу кредитных выдач, но уже с июня рынок начал активно восстанавливаться. Однако в сентябре объем одобренных новых ссуд сократился во всех сегментах, кроме ипотеки, подсчитали ранее аналитики Frank RG: выдачи кредитов наличными упали по сравнению с августом на 3%, автокредитов — на 10%, POS-кредитов — на 1,7%.

«В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем, что на фоне ужесточения риск-политик банков выдачи будут снижаться месяц к месяцу», — замечает Бородулин. Аналитик НРА тоже считает, что через какое-то время кредиторы внесут корректировки в свои риск-модели «для поддержания объема выдач».