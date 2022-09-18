В ВТБ предсказали паузу в снижении ставок по ипотеке в России
Сигналы ЦБ о том, что цикл смягчения денежно-кредитной политики почти подошел к концу, могут уже сейчас привести к паузе в снижении ставок по ипотеке, сказал РБК представитель ВТБ, второго крупнейшего банка в стране.
«В этот раз снижение ключевой ставки было меньшим, чем на прошлом заседании регулятора, к тому же ЦБ заявил, что вероятность ее дальнейшего уменьшения сузилась. В этих условиях стоимость «длинных» денег на рынке практически не изменилась, поэтому возможностей провести снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным, немного. Ориентируясь на риторику ЦБ, можно сказать, что в ближайшее время рынок возьмет определенную паузу и будет стимулировать потенциальных клиентов, скорее, неценовыми условиями», — отметили в ВТБ.
В пятницу, 16 сентября, ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., с 8 до 7,5%. Темпы смягчения денежно-кредитной политики заметно замедлились: в июне—июле Банк России выбирал шаг 1,5 п.п., а в апреле—мае, когда только перешел к снижению ставки с рекордных 20%, — и вовсе 3 п.п. на каждом заседании.
«Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. Появляется много признаков того, что текущее инфляционное давление перестает снижаться», — объявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, диапазон краткосрочной нейтральной ставки пока будет выше диапазона долгосрочной (последний составляет 5–6%). Глава ЦБ допустила не только сохранение нынешнего уровня ставки на следующем заседании, но и его повышение — впервые за последние месяцы.
Что говорят в банках
По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 августа составляла 6,67%. На вторичном рынке, который традиционно более зависим от рыночных условий, она находится на уровне 9,19%, на первичном (в основном субсидируется за счет различных льготных госпрограмм и программ от застройщиков) — 3,73%, следует из данных Frank RG. Ставки на вторичном рынке поднялись в марте до уровня свыше 10%, хотя рынок значительно просел (граждане опасались брать кредиты в кризис, а банки — выдавать их), но с июня вновь вышли из двузначной зоны.
Банки действительно не торопятся снижать ставки по ипотеке, следует из их ответов. Хотя при прошлых снижениях ключевой ставки они зачастую объявляли об улучшении условий день в день. Например, после прошлого заседания ЦБ 22 июля, когда он опустил ставку на 1,5 п.п., с 9 до 8% годовых, Сбербанк и ВТБ объявили о снижении ипотечных ставок уже через несколько часов. Именно на решения крупнейших игроков во многом ориентируются другие банки.
- Сам ВТБ «будет принимать решение об изменении ставок по своим кредитным продуктам позднее, в зависимости от конъюнктуры рынка», сообщил его представитель. Пока существенных изменений ценовых параметров по розничным кредитам на рынке в ближайшее время там не ждут, но «снижение ставки до 7% к концу года может привести к некоторому улучшению условий по кредитам».
- «Вопрос о снижении ставок будет решаться исходя из макроэкономических показателей и конкурентной среды. Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией», — отмечают в «Открытии».
- «Мы внимательно следим за ситуацией на ипотечном рынке и будем корректировать условия по продуктам в зависимости от рыночной ситуации, сохраняя при этом их на конкурентном уровне», — сообщили в Росбанке.
- Московский кредитный банк «не исключает изменения ставок по программам».
- ПСБ оценивает целесообразность изменения ставок.
- Банк «Дом.РФ» примет решение по ставкам в ближайшее время, сообщил его зампред Алексей Косяков.
- Сбербанк и другие крупные банки не ответили на запросы РБК.