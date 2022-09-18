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В ВТБ предсказали паузу в снижении ставок по ипотеке в России

ВТБ: из-за политики ЦБ снижение ставок по ипотеке в России может быть поставлено на паузу
Банки могут притормозить с улучшением условий по ипотеке, считают в ВТБ. Причина — изменившаяся риторика ЦБ, который объявил о скором конце цикла смягчения политики и даже допустил рост ключевой ставки
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сигналы ЦБ о том, что цикл смягчения денежно-кредитной политики почти подошел к концу, могут уже сейчас привести к паузе в снижении ставок по ипотеке, сказал РБК представитель ВТБ, второго крупнейшего банка в стране.

«В этот раз снижение ключевой ставки было меньшим, чем на прошлом заседании регулятора, к тому же ЦБ заявил, что вероятность ее дальнейшего уменьшения сузилась. В этих условиях стоимость «длинных» денег на рынке практически не изменилась, поэтому возможностей провести снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным, немного. Ориентируясь на риторику ЦБ, можно сказать, что в ближайшее время рынок возьмет определенную паузу и будет стимулировать потенциальных клиентов, скорее, неценовыми условиями», — отметили в ВТБ.

Набиуллина сообщила о «сужении» пространства для снижения ставки
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Эльвира Набиуллина

В пятницу, 16 сентября, ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., с 8 до 7,5%. Темпы смягчения денежно-кредитной политики заметно замедлились: в июне—июле Банк России выбирал шаг 1,5 п.п., а в апреле—мае, когда только перешел к снижению ставки с рекордных 20%, — и вовсе 3 п.п. на каждом заседании.

«Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. Появляется много признаков того, что текущее инфляционное давление перестает снижаться», — объявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, диапазон краткосрочной нейтральной ставки пока будет выше диапазона долгосрочной (последний составляет 5–6%). Глава ЦБ допустила не только сохранение нынешнего уровня ставки на следующем заседании, но и его повышение — впервые за последние месяцы.

Что говорят в банках

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 августа составляла 6,67%. На вторичном рынке, который традиционно более зависим от рыночных условий, она находится на уровне 9,19%, на первичном (в основном субсидируется за счет различных льготных госпрограмм и программ от застройщиков) — 3,73%, следует из данных Frank RG. Ставки на вторичном рынке поднялись в марте до уровня свыше 10%, хотя рынок значительно просел (граждане опасались брать кредиты в кризис, а банки — выдавать их), но с июня вновь вышли из двузначной зоны.

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Банки действительно не торопятся снижать ставки по ипотеке, следует из их ответов. Хотя при прошлых снижениях ключевой ставки они зачастую объявляли об улучшении условий день в день. Например, после прошлого заседания ЦБ 22 июля, когда он опустил ставку на 1,5 п.п., с 9 до 8% годовых, Сбербанк и ВТБ объявили о снижении ипотечных ставок уже через несколько часов. Именно на решения крупнейших игроков во многом ориентируются другие банки.

  • Сам ВТБ «будет принимать решение об изменении ставок по своим кредитным продуктам позднее, в зависимости от конъюнктуры рынка», сообщил его представитель. Пока существенных изменений ценовых параметров по розничным кредитам на рынке в ближайшее время там не ждут, но «снижение ставки до 7% к концу года может привести к некоторому улучшению условий по кредитам».

Как могут ограничить ипотеку с околонулевыми ставками после претензий ЦБ
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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

  • «Вопрос о снижении ставок будет решаться исходя из макроэкономических показателей и конкурентной среды. Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией», — отмечают в «Открытии».
  • «Мы внимательно следим за ситуацией на ипотечном рынке и будем корректировать условия по продуктам в зависимости от рыночной ситуации, сохраняя при этом их на конкурентном уровне», — сообщили в Росбанке.
  • Московский кредитный банк «не исключает изменения ставок по программам».
  • ПСБ оценивает целесообразность изменения ставок.
  • Банк «Дом.РФ» примет решение по ставкам в ближайшее время, сообщил его зампред Алексей Косяков.
  • Сбербанк и другие крупные банки не ответили на запросы РБК.
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