Банки впервые с мая замедлили выдачу кредитов

В сентябре банки уменьшили объем выданных розничных кредитов во всех сегментах, кроме ипотеки. Замедление произошло впервые за пять месяцев

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Объем выданных розничных кредитов россиянам в сентябре 2022 года повысился всего на 3,85%. Все сегменты, кроме ипотеки, показали снижение, и только ее рост компенсировал просадку, следует из данных аналитической компании Frank RG, поступивших в РБК.

Как банки сократили кредитование населения

Всего за сентябрь объем кредитов, выданных физическим лицам, составил 1,13 трлн руб. Месячный прирост показателя резко замедлился, увеличившись менее чем на 4% против 27–71% в последние четыре месяца, когда рынок восстанавливался после резкого падения в начале кризиса. В годовом выражении падение составило 9,2%, что стало лучшим результатом с февраля.

Потребительских кредитов было выдано на 517,8 млрд руб., что на 3% меньше показателей августа 2022 года. Последний раз в месячном выражении их объем падал в марте, но тогда — сразу на 83% по сравнению с февралем.

Автокредитование за месяц сократилось на 10% в денежном выражении, до 62,9 млрд руб. (минус 78,6% в марте).

Объем POS-кредитования (на конкретные товары) в сентябре 2022 года снизился на 1,71% по сравнению с августом и составил 28,7 млрд руб. (в марте наблюдалось падение на 57,4%).

Общую просадку рынка компенсирует ипотека. Банки оформили 141,3 тыс. жилищных кредитов на 525,3 млрд руб. Эта сумма на 14,3% больше показателей августа 2022-го и на 8,95% — сентября 2021 года.

В конце февраля, после начала российской специальной военной операции на Украине, введения жестких западных санкций и резкого роста снятия наличных, Центробанк поднял ключевую ставку на 10,5 п.п., до рекордных 20% годовых. Решение ЦБ привело к резкому охлаждению розничного кредитования: банки вслед за ЦБ повысили ставки по кредитам или вовсе приостанавливали выдачи из-за повышенной неопределенности. С тех пор на фоне снижения ключевой ставки ЦБ (сейчас 7,5%) выдачи постепенно восстанавливались: в августе они выросли до 1,093 млрд руб., почти достигнув показателей февраля и превысив уровни января. А по итогам сентября их объем стал максимальным с декабря прошлого года.

С чем связана динамика выдачи кредитов в сентябре

«Сохранение объема выдач ипотечных кредитов обусловлено получением денежных средств по ранее одобренным заявкам. По остальным типам кредитов снижение обусловлено текущими событиями, потребители стали осторожнее относиться к принятию новых долговых обязательств и зачастую отказываются или откладывают приобретение дорогостоящих товаров. В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем, что на фоне ужесточения риск-политик банков выдачи будут снижаться месяц к месяцу. Не исключаем и роста полной стоимости кредитов по вновь выдаваемым продуктам (в том числе за счет роста стоимости страхования)», — говорит директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, в сентябре снизилось влияние отложенного спроса, который обеспечивал высокие темпы роста розничного сегмента в летние месяцы. «Дополнительным фактором, прежде всего в необеспеченном кредитовании, могла стать объявленная мобилизация, которая отразилась на спросе и могла потребовать ужесточение риск-политик банков. Ипотека, как правило, реагирует на внешние шоки с некоторым лагом, и, скорее всего, мы увидим замедление в октябре», — прогнозирует эксперт. При этом ипотека продолжает поддерживаться льготными программами, что обеспечивает более высокую устойчивость данного сегмента, напоминает Доронкин. В условиях «возросшего негативного фона» можно ожидать замедления всех сегментов розничного кредитования до конца года, оценивает он.