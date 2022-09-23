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Финансы ,  
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ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта

Россияне 22 сентября предъявили повышенный спрос на наличные деньги, следует из данных ЦБ. Он сопоставим с уровнями кризисного марта, но далек от рекордных уровней после начала военной операции
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Объем наличных денег в обращении 22 сентября вырос на 132,1 млрд руб., следует из статистики Банка России. В последний раз показатель превышал это значение 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.

Технически статистика ЦБ отражает весь объем наличных, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы банков, но эта сумма близка к величине снятия наличных населением и предприятиями, поскольку банки наполняют кассы в зависимости от спроса клиентов, объясняли РБК эксперты.

Текущий рост наличности в обращении отстает от пиковых значений, зафиксированных в конце февраля после начала спецоперации на Украине и ввода западных санкций практически в ежедневном режиме. В начале кризиса россияне активно снимали деньги с банковских депозитов и счетов: чуть больше чем за неделю с 24 февраля оборот наличных в стране увеличился на 2,9 трлн руб. Тогда отток прекратился после резкого повышения ставки ЦБ до 20% и, соответственно, ставок банковских депозитов, а также ввода регулятором ограничений на снятие иностранной валюты.

ЦБ сообщил о сокращении средств россиян в банках на ₽1,2 трлн в феврале
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Нынешний всплеск спроса на наличность опрошенные РБК эксперты связывают с частичной мобилизацией, объявленной в России 21 сентября. Непосредственно в день выхода президентского указа спрос на наличность был невысоким и составил 14,2 млрд руб., что сопоставимо с уровнями последних месяцев. Но на следующий день подскочил более чем в девять раз.

«Это, конечно, реакция на новости, но насколько она будет устойчивая, неясно. Уверена, 132,1 млрд руб. — это не исчерпание всего спроса на наличность в такие времена, люди готовятся к ухудшению ситуации», — говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

«Вероятно, некоторые граждане снимали наличные, чтобы выехать в ближайшие страны СНГ, и рассчитывали при необходимости конвертировать рубли в другие валюты уже в ближайшем зарубежье», — отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. В день выхода указа о мобилизации на сайтах авиакомпаний и агрегаторов закончились билеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда от россиян.

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Часть спроса на наличные может объясняться необходимостью конвертации рублей в валюту, соглашается Донец. «Но объем наличной валюты на внутреннем рынке невелик. И мы видим, что курс рубля несильно реагирует на события, это значит, что спрос на валюту не такой большой», — отмечает она. С 9 марта в России действуют ограничения на прямое снятие иностранной валюты со счетов и депозитов, но купить валюту в кассах банков можно.

«Мне кажется, преобладает спрос на рублевую наличность и желание перевести сбережения в более ликвидную форму, более доступную для расчетов за пределами крупных городов, даже при нахождении внутри страны», — заключает Донец.

На 9 сентября объем выпущенных наличных денег с учетом остатков в кассах кредитных организаций составлял 14,6 трлн руб., и это примерно соответствует уровням начала года, следует из данных ЦБ о состоянии денежной базы в узком выражении.

Какие последствия есть у повышенного спроса на наличность

Повышение спроса на наличные пока можно считать разовым явлением, но пик, может быть, еще не пройден, считает Беликов: «Когда будет опубликована статистика за 23 сентября и выходные, изменение наличных денег в обращении по модулю может быть более значимым, но не таким, как 25 февраля (1,4 трлн руб. — РБК)». Эксперт считает, что отток в наличность вряд ли будет длительным. «Сохранению этой тенденции на протяжении более длительного периода времени препятствуют сохраняющиеся внутренние ограничения на покупку наличной иностранной валюты, а также сложности с выездом за рубеж — такие как, например, дефицит авиабилетов и кратный рост их стоимости», — рассуждает управляющий директор «Эксперт РА».

По оценкам Донец, сейчас дополнительный спрос на наличность составит 0,5–1 трлн руб., но это не будет поводом для ужесточения денежно-кредитной политики. В конце февраля Банк России объяснял резкое повышение ключевой ставки в том числе необходимостью сдержать отток средств из банков.

Экономист не считает текущий рост объема наличных в обращении угрозой для банковской системы. «Это естественный спрос, который легче удовлетворить, чем ему препятствовать», — поясняет она.

Излишек средств банков в ЦБ достиг годового максимума
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Что отличает текущую ситуацию от той, что была в феврале—марте, так это очень большой структурный профицит ликвидности в банковском секторе, который до конца года будет только нарастать в связи с поступлением денег по бюджетному каналу. То есть даже если спрос населения на наличность будет увеличиваться, у банков будет больше возможностей его удовлетворить. Такой ситуации, как в начале марте, когда сектор провалился из структурного профицита ликвидности в дефицит, скорее всего, не будет», — заключает Донец.

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