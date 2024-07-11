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В Думе попросили Грефа прекратить выпуск карт с «радужным единорогом»

С такой просьбой к главе Сбербанка обратились члены комитета Госдумы по защите семьи, в том числе его глава Нина Останина. В детских картах усмотрели запрещенную символику. Авторы сослались на обращения родителей
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Фото: sberbank.com
Фото: sberbank.com

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обратился к главе Сбербанка Герману Грефу с просьбой прекратить выпуск детских банковских карт с изображением «радужного единорога», усмотрев в нем символику «движения ЛГБТ» (в ноябре 2023 года Верховный суд России признал его экстремистским и запретил). Обращение на имя Грефа подписано рядом членов комитета, в том числе его главой Ниной Останиной (документ есть в распоряжении РБК).

«Просим вас, уважаемый Герман Оскарович, принять во внимание мнение родителей, депутатов нашего комитета о недопущении нарушений действующего законодательства РФ и остановить выпуск «Детской СберКарты» с «радужным единорогом» — символикой движения ЛГБТ», — говорится в нем.

Авторы сослались на обращения родителей, «возмущенных» выпуском таких карт. «Известно, что «радужная символика» является не чем иным, как атрибутом движения ЛГБТ, признанного 30 ноября 2023 года Верховным судом Российской Федерации экстремистским. Его деятельность запрещена на территории страны», — добавили они.

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Общество
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Члены комитета напомнили, что в декабре 2022 года Владимиром Путиным был подписан закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола среди лиц любого возраста, а не только среди несовершеннолетних, как раньше.

«Сбер» предлагает карты для детей от шести до 13 лет с бесплатным выпуском и обслуживанием. На сайте представлено семь вариантов дизайна карт на выбор: Чебурашка, Попугай, Енот, Собака, Единорог, Монстрики и СберКот.

РБК обратился за комментарием в «Сбер».

В феврале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснял, что к «нормальной семицветной радуге» у властей претензий нет. «В нормальной семицветной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ — нет», — говорил депутат, отвечая на вопрос «Комсомольской правды» об аресте жительницы Нижнего Новгорода за сережки с радугой. Он привел пример: «идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами, ногти у него накрашены». Это, по мнению Хинштейна, и формирует образ представителя ЛГБТ. Он был автором инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ среди лиц всех возрастов, а не только детей. В Кремле заявляли, что не знают о законах, которые запрещали бы радугу в стране.

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Теги
Елена Чернышова, Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Елена Степанова
единорог Сбербанк Герман Греф Нина Останина ЛГБТ
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