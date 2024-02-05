Песков заявил об отсутствии законов, запрещающих радугу в России

В Кремле не знают деталей дела девушки, отправленной под арест на пять суток из-за радужных сережек. Пресс-секретарь президента отметил, что ему неизвестно о законах, «которые запрещают радугу»

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В Кремле не знают о законах, которые запрещали бы в России радугу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя арест жительницы Нижнего Новгорода из-за радужных сережек.

«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России», — цитирует пресс-секретаря «РИА Новости». Сам факт задержания девушки Песков комментировать не стал, заявив, что не знает всех деталей дела.

29 января к девушке в Нижнем Новгороде подошли агрессивно настроенные люди и потребовали снять сережки в радужной расцветке, сообщал правозащитный центр «Эгида». С ней был молодой человек с металлическим значком с украинским флагом. На видео, которое распространилось в местных пабликах, мужчина обращается с молодым людям со словами: «Вы в курсе, у нас какая ситуация в стране?»

Суд арестовал девушку на пять суток по статье о пропаганде либо публичной демонстрации атрибутики и символики, пропаганда или демонстрация которых запрещены федеральными законами (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Адвокат девушки отмечал, что в суде так и не определили, какой именно символ демонстрировался и какие признаки символики экстремистской организации он имел.

30 ноября Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его на территории России.