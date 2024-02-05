Песков заявил об отсутствии законов, запрещающих радугу в России
В Кремле не знают о законах, которые запрещали бы в России радугу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя арест жительницы Нижнего Новгорода из-за радужных сережек.
«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России», — цитирует пресс-секретаря «РИА Новости». Сам факт задержания девушки Песков комментировать не стал, заявив, что не знает всех деталей дела.
29 января к девушке в Нижнем Новгороде подошли агрессивно настроенные люди и потребовали снять сережки в радужной расцветке, сообщал правозащитный центр «Эгида». С ней был молодой человек с металлическим значком с украинским флагом. На видео, которое распространилось в местных пабликах, мужчина обращается с молодым людям со словами: «Вы в курсе, у нас какая ситуация в стране?»
Суд арестовал девушку на пять суток по статье о пропаганде либо публичной демонстрации атрибутики и символики, пропаганда или демонстрация которых запрещены федеральными законами (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Адвокат девушки отмечал, что в суде так и не определили, какой именно символ демонстрировался и какие признаки символики экстремистской организации он имел.
30 ноября Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его на территории России.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности