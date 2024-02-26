Хинштейн на фоне запрета ЛГБТ разъяснил, когда есть претензии к радуге

Хинштейн о запрете ЛГБТ: претензий к радуге нет, к мужчинам с косметикой есть

Депутат напомнил, что символ ЛГБТ-движения — шестицветная радуга, к «нормальной» претензий нет. Но если образ человека в целом (например, косметика и накрашенные ногти у мужчины) говорит, «кто перед тобой», то последует наказание

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Претензии к людям, которые демонстрируют принадлежность к ЛГБТ-движению («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией и запрещено), могут возникнуть не из-за одежды и аксессуаров с радугой, а из-за их образа в общем, если он не оставляет «сомнений, кто перед тобой», пояснил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он был автором инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ среди лиц всех возрастов, а не только детей.

«В нормальной семицветная радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ — нет. Можно любую историю довести до абсурда… В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль «Радуга», я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге», — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос «Комсомольской правды» об аресте жительницы Нижнего Новгорода за сережки с радугой.

По словам депутата, в использовании символики (например, если кто-то носит радужную сумку) важны детали: «идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами, ногти у него накрашены». Это формирует образ представителя ЛГБТ, отметил Хинштейн, а значит, его могут наказать за демонстрацию принадлежности к экстремистскому движению.

«Пропаганду ЛГБТ» в России запретили для всех возрастов с декабря 2022 года, ранее законодательство предусматривало запрет на нее среди несовершеннолетних граждан. В случае нарушения предусмотрен штраф — до 400 тыс. руб. для физлиц и до 4 млн руб. для юрлиц.



В конце 2023 года Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.

Депутат также пообещал, что в связи с запретами нет угрозы исчезновения из продажи книг классиков. Ранее «Мегамаркет» сообщил, что «скрыл со своей витрины» книги из списка ограничений в связи с законом о запрете «пропаганды ЛГБТ», в перечне были, например, произведения Федора Достоевского и Оскара Уайльда, а также современных писателей — в частности, Стивена Кинга и Владимира Сорокина. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал РБК, что список существовал, но более стал неактуален.

Хинштейн отметил, что список был размещен «в закрытом чате членов АКИТ с 50 участниками», но его сделали публичным, чтобы будто бы показать «глупость и тупость российской власти».