 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Хинштейн на фоне запрета ЛГБТ разъяснил, когда есть претензии к радуге

Хинштейн о запрете ЛГБТ: претензий к радуге нет, к мужчинам с косметикой есть
Депутат напомнил, что символ ЛГБТ-движения — шестицветная радуга, к «нормальной» претензий нет. Но если образ человека в целом (например, косметика и накрашенные ногти у мужчины) говорит, «кто перед тобой», то последует наказание
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Претензии к людям, которые демонстрируют принадлежность к ЛГБТ-движению («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией и запрещено), могут возникнуть не из-за одежды и аксессуаров с радугой, а из-за их образа в общем, если он не оставляет «сомнений, кто перед тобой», пояснил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он был автором инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ среди лиц всех возрастов, а не только детей.

«В нормальной семицветная радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ — нет. Можно любую историю довести до абсурда… В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль «Радуга», я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге», — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос «Комсомольской правды» об аресте жительницы Нижнего Новгорода за сережки с радугой.

По словам депутата, в использовании символики (например, если кто-то носит радужную сумку) важны детали: «идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами, ногти у него накрашены». Это формирует образ представителя ЛГБТ, отметил Хинштейн, а значит, его могут наказать за демонстрацию принадлежности к экстремистскому движению.

«Пропаганду ЛГБТ» в России запретили для всех возрастов с декабря 2022 года, ранее законодательство предусматривало запрет на нее среди несовершеннолетних граждан. В случае нарушения предусмотрен штраф — до 400 тыс. руб. для физлиц и до 4 млн руб. для юрлиц.

В конце 2023 года Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.

В кабмине не поддержали уголовную ответственность за ЛГБТ-пропаганду
Политика
Нина Останина

Депутат также пообещал, что в связи с запретами нет угрозы исчезновения из продажи книг классиков. Ранее «Мегамаркет» сообщил, что «скрыл со своей витрины» книги из списка ограничений в связи с законом о запрете «пропаганды ЛГБТ», в перечне были, например, произведения Федора Достоевского и Оскара Уайльда, а также современных писателей — в частности, Стивена Кинга и Владимира Сорокина. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал РБК, что список существовал, но более стал неактуален.

Хинштейн отметил, что список был размещен «в закрытом чате членов АКИТ с 50 участниками», но его сделали публичным, чтобы будто бы показать «глупость и тупость российской власти».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Хинштейн ЛГБТ пропаганда
Материалы по теме
Роман Сорокина отправят на экспертизу после жалоб на пропаганду ЛГБТ
Политика
В кабмине не поддержали уголовную ответственность за ЛГБТ-пропаганду
Политика
В Саратове суд вынес решение по первому делу о флаге ЛГБТ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 16:17
Песков заявил, что не знает о договоренностях по обмену Навального Политика, 21:41
Хинштейн на фоне запрета ЛГБТ разъяснил, когда есть претензии к радуге Политика, 21:19
Россиянину разрешили тренировки в НХЛ после программы реабилитации Спорт, 21:08
В НАТО пообещали поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России Политика, 21:08
Три человека погибли от удара дрона по белгородскому селу Почаево Политика, 20:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:47
В Люберцах выгнавшей из кафе мужчину девушке вменили дискредитацию армии Политика, 20:42
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Брюссель призвал Украину перенаправить агроэкспорт из ЕС в другие страны Бизнес, 20:37
Рублев вышел во второй круг крупного турнира в Дубае Спорт, 20:24
Венгрия избрала нового президента Политика, 20:17
Объем активов на ИИС максимально приблизился к докризисному уровню Инвестиции, 20:10
Песков заявил, что танки Abrams будут гореть Политика, 20:04
Шольц назвал победой одобрение Венгрией заявки Швеции в НАТО Политика, 20:03
Объем инвестиций в криптостартапы превысил $90 млрд. Что привлекает фонды Крипто, 19:56