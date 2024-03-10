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В Ростове начали проверку после сообщений о радужном флаге

В Ростове начали проверку после сообщений о радужном флаге на Аллее Героев
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Полиция начала искать неизвестных, разместивших запрещенную символику в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«Сотрудниками Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводится проверка и устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели радужные флаги, лежащие на Аллее Героев, где захоронены бойцы, погибшие в ходе военной операции на Украине , пишет DON24.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В феврале фотохудожнице из Саратова Инне Мосиной назначили штраф в размере 1,5 тыс. руб. по административному делу о демонстрации символики экстремистской организации.

Внимание следствия привлекли три публикации Мосиной в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России): видео, на котором девушка держит в руке флаг «международного общественного движения ЛГБТ» (признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России), фотография с ней на фоне тех же цветов и изображение человека в зимней одежде с флагом в руках. Фотохудожницу обвинили в демонстрации символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). 

Сама Мосина вину отрицала, указывая на то, что фотографии сделала три, пять и шесть лет назад, задолго до решения суда, и что на них нет символики — разноцветные объекты были добавлены из художественных соображений.

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Кроме того, ее защита отмечала, что в решении суда о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией не было указано, какой именно флаг является его символикой.

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Теги
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