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Финансы ,  
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Т-банк купит часть бизнеса группы QIWI

Т-банк («Тинькофф») купит контрольный пакет факторинговой компании, входящей в QIWI. Сделка может помочь группе рассчитаться по бондам на 8 млрд руб. после отзыва лицензии у ее банка, а новому владельцу расширить услуги для МСБ
ТКС Групп Холдинг TCSG ₽2 886,5 -2,38% Купить
QIWI QIWI ₽168 Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа Т-банка (бывший «Тинькофф») выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы ROWI у холдинга «Киви». Речь идет об ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии». Об этом РБК сообщил представитель Т-банка.

«Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», — сказал он. Команда ROWI «сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Киви» уже передала 51% в этих двух компаниях в залог «Тинькофф», обратил внимание «Интерфакс». Сделка проходит на фоне проблем холдинга с расчетами по облигациям через его дочернюю структуру «Киви Финанс». QIWI еще в апреле предупреждала, что после отзыва лицензии у Киви Банка, который был ядром ее бизнеса, у группы хватит денег рассчитаться по своим обязательствам, но исключением станет выплата по выкупу облигаций «Киви Финанс» на 8,5 млрд руб., она должна была состояться до 11 апреля. Выкуп был обусловлен снижением, а затем и отзывом рейтинга АО «Киви», который присваивало агентство «Эксперт РА», после лишения банка лицензии: условия выпуска предполагали, что при этих обстоятельствах «Киви» должна приобрести облигации в течение 30 дней.

Досрочное погашение должно было состояться через две оферты держателям. В итоге 11 апреля компания допустила технический дефолт, погасив обязательства только по 1,7% от общего количества предъявленных к приобретению облигаций. Аналогичная ситуация сложилась и по второй оферте в конце мая, но спустя два дня компания приобрела у держателей 8,3 млн облигаций по 1016,4 руб. за каждую и тем самым вышла из дефолта. Руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков в своем обзоре написал, что возможным источником средств для исполнения обязательств могла быть именно продажа факторингового бизнеса, отмечало издание Frank Media. «Неполное исполнение обязательств по обеим офертам обуславливалось отсутствием денежных средств (почти все ликвидные средства материнского «Киви» находятся на счетах Киви-банка)», — цитировало оно Булгакова.

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«Почему мы вошли в сделку по продаже ROWI? Проект изначально был реализован как партнерство QIWI и основателей ROWI. У QIWI была совершенно определенная роль в этом проекте — предоставлять банковскую инфраструктуру для развития сервисов ROWI, а также предоставлять фондирование для развития факторинга. В нашей сегодняшней реальности мы не можем предоставить ROWI ни то, ни другое. Поэтому решение о продаже было вполне логичным и взаимовыгодным. Мы решили продать ROWI и считаем, что договорились о справедливой рыночной цене. ROWI сможет развиваться дальше в партнерстве с новым акционером», — заявил акционер АО «КИВИ» Андрей Протопопов, чьи слова цитирует пресс-служба «Киви». Группа продолжит развитие других своих бизнесов, подчеркнул Протоповов.

Т-банк же, по словам его представителя, запускает направление факторинга для малого и среднего бизнеса (финансирование под уступку права денежного требования, фактически обмен будущей выручки на деньги).

«Платформа ROWI станет частью экосистемы T-банка и органично дополнит существующую линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса. Факторинг от ROWI позволит компаниям-поставщикам сразу получать деньги по договорам с отсрочкой платежа и пускать их в оборот, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам. Финансирование операций будет осуществляться с баланса факторинговой компании», — подчеркнули в банке.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Остальными 49% в компаниях ROWI через «Плюс Менеджмент Групп» владеют гендиректор «Рови Факторинг Плюс» Виктор Вернов и гендиректор «Рови Тех» Евгений Родионов, следует из данных «РБК Компании». Они продолжат работать в ROWI, следует из сообщения Т-банка.

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Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
QIWI сделки M&A Тинькофф Банк

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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