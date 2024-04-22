QIWI спрогнозировала размер убытка после продажи российских активов
Qiwi plc признает убыток, по предварительным оценкам, на 22,7 млрд. руб.из-за сделки по продаже российского бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Убыток был понесен «в результате продажи российских активов с дисконтом за иностранное владение» — обесценивание оценивается в 14,4 млрд руб.
Вместе с тем за 2023 год QIWI plc по продолжающейся деятельности увеличила чистую выручку на 87% год к году. Скорректированная чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 1,3 млрд руб. «за счет роста чистой выручки, положительного эффекта от курсовых разниц, переоценки активов и восстановления резервов», сообщили в компании.
Qiwi намерена сосредоточиться на развитии бизнеса в Казахстане и ОАЭ, а также регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка), в Юго-Восточной Азии и ЕС.
«Ядром» бизнеса группы QIWI, специализирующейся на финансовых технологиях и переводах, был Киви Банк (в феврале он лишился лицензии по решению Центробанка, а в апреле Арбитражный суд Москвы решил ликвидировать банк по иску регулятора). Компания зарегистрирована на Кипре, ее акции торгуются на Мосбирже и NASDAQ. На американской площадке операции были заморожены в феврале 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Но листинг остался, поэтому QIWI представила экспертной группе NASDAQ план по реструктуризации активов, предусматривающий раздел бизнеса, и биржа удовлетворила этот запрос.
Сделка по разделу бизнеса была завершена в конце января 2024 года. Российские активы, консолидированные в АО «Киви», были проданы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которой владеет экс-глава QIWI Андрей Протопопов. В контуре российского бизнеса остались КИВИ Банк, «QIWI Кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие сервисы. Международные активы остались у Qiwi Plc.
«QIWI plc стремится сохранить листинг на NASDAQ и планирует обратиться в OFAC, чтобы подтвердить отсутствие каких-либо нарушений со своей стороны», — сообщили в компании.
Согласно отчету о финансовых результатах АО «Киви», который в начале апреля изучил РБК, доля доходов группы QIWI от контрактов с Киви Банком составляла свыше 70%. По состоянию на 21 февраля на расчетных и специальных банковских счетах группы было заблокировано 9,1 млрд руб. Однако, сообщили в компании, QIWI имеет деньги в других банках, и их будет достаточно для исполнения текущих обязательств.
В начале марта Агентство по страхованию вкладов, которое назначили временным администратором в Киви Банке, сообщило, что «в интересах кредиторов» обратилось в суд с претензиями к бывшим собственникам кредитной организации — кипрской Qiwi Plc., российского АО «Киви» и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Они касались оспаривания сделки по смене собственника QIWI Банка. Агентство просило арестовать акции АО «Киви», но суд не удовлетворил ходатайство.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас