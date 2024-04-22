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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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QIWI спрогнозировала размер убытка после продажи российских активов

Qiwi plc оценила убыток в ₽22,7 млрд в 2024-м после сделки по продаже активов
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Отзыв лицензии у QIWI банка
Qiwi plc ожидает убытка в 22,7 млрд руб. из-за сделки по продаже российского бизнеса и по той же причине признала обесценение на 14,4 млрд руб. После отзыва лицензии в России компания хочет сосредоточиться на бизнесе в Казахстане

Qiwi plc признает убыток, по предварительным оценкам, на 22,7 млрд. руб.из-за сделки по продаже российского бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Убыток был понесен «в результате продажи российских активов с дисконтом за иностранное владение» — обесценивание оценивается в 14,4 млрд руб.

Вместе с тем за 2023 год QIWI plc по продолжающейся деятельности увеличила чистую выручку на 87% год к году. Скорректированная чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 1,3 млрд руб. «за счет роста чистой выручки, положительного эффекта от курсовых разниц, переоценки активов и восстановления резервов», сообщили в компании.

Qiwi намерена сосредоточиться на развитии бизнеса в Казахстане и ОАЭ, а также регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка), в Юго-Восточной Азии и ЕС.

«Ядром» бизнеса группы QIWI, специализирующейся на финансовых технологиях и переводах, был Киви Банк (в феврале он лишился лицензии по решению Центробанка, а в апреле Арбитражный суд Москвы решил ликвидировать банк по иску регулятора). Компания зарегистрирована на Кипре, ее акции торгуются на Мосбирже и NASDAQ. На американской площадке операции были заморожены в феврале 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Но листинг остался, поэтому QIWI представила экспертной группе NASDAQ план по реструктуризации активов, предусматривающий раздел бизнеса, и биржа удовлетворила этот запрос.

Сделка по разделу бизнеса была завершена в конце января 2024 года. Российские активы, консолидированные в АО «Киви», были проданы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которой владеет экс-глава QIWI Андрей Протопопов. В контуре российского бизнеса остались КИВИ Банк, «QIWI Кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие сервисы. Международные активы остались у Qiwi Plc.

QIWI сообщила о блокировке ₽9 млрд в лишившемся лицензии банке
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

«QIWI plc стремится сохранить листинг на NASDAQ и планирует обратиться в OFAC, чтобы подтвердить отсутствие каких-либо нарушений со своей стороны», — сообщили в компании.

Согласно отчету о финансовых результатах АО «Киви», который в начале апреля изучил РБК, доля доходов группы QIWI от контрактов с Киви Банком составляла свыше 70%. По состоянию на 21 февраля на расчетных и специальных банковских счетах группы было заблокировано 9,1 млрд руб. Однако, сообщили в компании, QIWI имеет деньги в других банках, и их будет достаточно для исполнения текущих обязательств.

В начале марта Агентство по страхованию вкладов, которое назначили временным администратором в Киви Банке, сообщило, что «в интересах кредиторов» обратилось в суд с претензиями к бывшим собственникам кредитной организации — кипрской Qiwi Plc., российского АО «Киви» и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Они касались оспаривания сделки по смене собственника QIWI Банка. Агентство просило арестовать акции АО «Киви», но суд не удовлетворил ходатайство.

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