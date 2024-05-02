Суд отказал АСВ в развороте сделки QIWI после отзыва лицензии у банка

Суд отказал АСВ как управляющему КИВИ Банка в оспаривании сделки QIWI по разделу бизнеса. Она состоялась незадолго до отзыва лицензии у кредитной организации

Фото: Андрей Любимов / РБК

Арбитражный суд Москвы отказал в рассмотрении иска КИВИ Банка к его бывшим собственикам, передает корреспондент РБК. Он был подан 5 марта Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое после отзыва лицензии выполняет функции временной администрации банка.

АСВ «в интересах кредиторов банка» предъявило претензии к бывшим собственникам кредитной организации — кипрской Qiwi Plc., российского АО «Киви» и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Иск был нацелен на оспаривание сделки по смене собственника КИВИ Банка, которая состоялась 29 января 2024 года, меньше чем за месяц до отзыва у банка лицензии.

О какой сделке идет речь КИВИ Банк был основным активом, генерирующим прибыль группы QIWI. Она специализируется на финансовых технологиях и переводах. Компания зарегистрирована на Кипре, ее акции торгуются на Мосбирже и NASDAQ. После начала российской операции на Украине торги на американской площадке были заморожены, но компания смогла сохранить листинг и получила разрешение биржи о возобновлении торгов после раздела бизнеса на российский и международный. Сделка была завершена в конце января 2024 года. Российские активы, консолидированные в АО «Киви», были проданы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которой владеет экс-глава QIWI Андрей Протопопов. В контуре российского бизнеса остались КИВИ Банк, «QIWI Кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие сервисы. Международные активы остались у Qiwi Plc. — это международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах. Эту структуру контролирует другой сооснователь QIWI — Сергей Солонин, следует из данных Комиссии по ценным бумагам США. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., взаиморасчеты предполагали рассрочку и должны были пройти в течение четырех лет: около 11,87 млрд руб. планировалось выплатить в течение четырех месяцев, остальные 11,87 млрд руб. — четырьмя равными долями начиная с четвертого квартала 2024 года.

21 февраля ЦБ отозвал у КИВИ Банка лицензию, сославшись на то, что бизнес-модель организации «была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов для теневого игорного бизнеса и криптообменников, также переводов похищенных средств в пользу дропперов». После прекращения деятельности банка остановилась работа других родственных сервисов — в частности, «QIWI Кошельков» и системы переводов Contact. Кроме того, сложности с некоторыми видами операций зафиксировали банки-партнеры КИВИ Банка.

Банк не имел проблем с капиталом и был финансово устойчивым, поэтому регулятор не рассматривал вариант санации игрока, говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

При рассмотрени дела АСВ изначально пыталось арестовать акции российокй АО «Киви», котролирующей банк, поскольку эта компания была стороной сделки между Солониным и Протоповым. АСВ ссылалось на то, что имеющихся у банка средств может быть недостаточно для расчетов с кредиторами.

«Кроме того, обращаем внимание суда, что в настоящее время проводим проверку по выявлению сделок, которые могли причинить убытки и за которые потенциально может отвечать конечный бенефициар банка — Солонин», — заявлял ранее представитель истца.

Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Материал дополняется.