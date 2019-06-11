Альфа-банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры»

Иски Альфа-банка к структурам Алексея Хотина связаны с попыткой взыскать с него недвижимость, заложенную по кредитам, рассказал РБК предправления банка Андрей Соколов

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Альфа-банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.

В 2017 году Альфа-банк подписал с Хотиным мировое соглашение по спору о его задолженности примерно на $700 млн. «В последнее время было несколько случаев нарушения ковенантов по мировому соглашению, поэтому мы объявили всю задолженность срочной к платежу и сейчас подали иски, для того чтобы мы могли обратить взыскание на заложенное по кредитам имущество», — рассказал глава банка, отвечая на вопрос о связи между задержанием Хотина, его уголовным делом и претензиями Альфа-банка.

Иски «Альфы» по взысканию залогов связаны с ситуацией вокруг «Югры», продолжил Соколов. «В мировом соглашении, которое мы заключали, некоторые ковенанты тоже были связаны с «Югрой», — рассказал банкир. — Потом, когда произошли все эти события [арест Хотина], стали нарушаться ковенанты и мы начали действовать».

Хотина задержали в марте 2019 года, следствие вменяет ему хищение 7,5 млрд руб. денег вкладчиков банка. Фигурантами дела наряду с Хотиным выступают экс-глава правления «Югры» Дмитрий Шиляев, экс-президент Алексей Нефедов и ряд других сотрудников банка.