Власти согласовали пересмотр расчета налога на вклады сроком свыше года

Минфин предложил изменить порядок расчета налога на вклады сроком свыше одного года. В необлагаемой налогом базе будут учитываться доходы, полученные не только в год их получения, но и за предыдущие периоды действия такого вклада

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С 2025 года в России могут измениться правила расчета налога на процентный доход по вкладам на срок свыше одного года, полученный после 1 января 2024 года, следует из проекта закона о поправках в Налоговый кодекс. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с его содержанием. Проект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, сказал источник РБК в правительстве и подтвердили в пресс-службе Минфина.

Речь идет о том, чтобы включить доходы по долгосрочным депозитам и счетам в необлагаемую налогом базу с определенными условиями. Сейчас по Налоговому кодексу НДФЛ не облагается процентный доход по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки: максимальная ставка ЦБ на 1-е число каждого месяца за отчетный год умножается на 1 млн руб., полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого результата берется 13 или 15% (при доходе от 5 млн руб.) налога. Хотя норма действует с 2020 года, первый раз такой налог соберут с россиян только в этом году за 2023-й.

Согласно поправкам, если доходы вкладчика за текущий налоговый период окажутся ниже пороговой суммы (1 млн руб., умноженный на максимальную ставку ЦБ), то полученная разница может уменьшить «вплоть до нуля» налоговую базу следующих периодов. Такое будет возможно, если эти доходы в виде процентов не будут получены «за текущий налоговый период». Новый подход затронет вклады сроком от одного года, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Действие нормы потенциально распространится на процентные доходы по вкладам, полученные уже в 2024 году, следует из текста законопроекта.

Поправки направлены на уменьшение налоговой базы по доходам от долгосрочных вкладов на размер освобождаемого от налогообложения лимита по каждому календарному году, указали РБК в пресс-службе Минфина. «Предлагается дать возможность уменьшать полученные проценты по долгосрочным вкладам на сумму такого необлагаемого лимита не только за год, в котором проценты были получены, но также и за те годы, за которые такие проценты были начислены, если ранее за эти годы указанный лимит не был использован», — уточнили там.

РБК направил запросы в аппарат правительства и Минфин. В Банке России не ответили на запрос РБК.

Что это значит для вкладчиков

Осенью Минфин предлагал проработать вопрос отмены налога на процентный доход по вкладам сроком от одного года, писал РБК. Текущие формулировки поправок этого не предполагают, отмечает партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек.

Сейчас речь идет о том, чтобы дать вкладчикам с длинными депозитами возможность сохранять «несгораемую», то есть необлагаемую, сумму, которая выпадает на один из годов, объясняет руководитель практики налогового консалтинга для частных клиентов ФБК Legal Лилия Юлгушева.

«Например, в 2023 году у человека был открыт вклад, и проценты он получит только в 2025 году. Сейчас за год не облагается сумма процентов, рассчитанная как 1 млн руб., умноженный на максимальное значение ключевой ставки за год на 1-е число каждого месяца. То есть для 2023 года необлагаемая база — 150 тыс. руб. Вкладчик с длинным вкладом, не получивший проценты в 2023 году, эту необлагаемую базу уже не может перенести на 2024 год, то есть у него эти 150 тыс. «сгорают» и на будущее не переносятся. А потом, в 2025 году, этот вкладчик получает проценты за весь срок вклада, но необлагаемая база у него применяется только за один предыдущий год, а не за два. Или, например, если за время действия вклада ключевая ставка снизится, то необлагаемая база может стать еще меньше. В таких условиях получается, что клиенты с короткими вкладами могут пользоваться льготой каждый год, а с длинными — нет», — объясняет эксперт. По ее словам, такие поправки призваны «устранить налоговую несправедливость» для клиентов с длинными депозитами.

«По идее, послабления должны распространяться и на вклады с капитализацией процентов, если клиент их не снимает, и на депозиты с выплатой процентного дохода по окончании срока. Минфин неоднократно разъяснял, что вклады с капитализацией предполагают, что доход у человека возникает и налог нужно будет заплатить в случае превышения пороговой суммы. Но прямо это в Налоговом кодексе не прописано», — добавляет Юлгушева.

Мера коснется не всех россиян с длинными депозитами, обращает внимание Подниек: если клиент с таким депозитом получил в первый год процентный доход свыше установленной законом пороговой суммы, заплатил налог, то переноса не будет.

«Таким образом, поправки стимулируют делать вклады тех, кто их не делал, и предусматривают налоговые льготы только до определенного уровня дохода от процентов по вкладам», — добавляет эксперт.

Как появился налог на вклады Изначально налог на процентный доход по депозитам на сумму от 1 млн руб. предложил ввести весной 2020 года президент Владимир Путин. В принятом законодательстве 1 млн руб. используется как пороговая сумма для вычисления необлагаемой базы, второй множитель формулы — значение ключевой ставки ЦБ. Изначально величина ставки бралась на 1 января отчетного года, но потом порядок был пересмотрен — теперь это максимальный показатель за период (из приходящихся на 1-е число каждого месяца). Первым расчетным годом должен был стать 2021 год с выплатами налога в 2022-м. Однако после начала российской военной операции на Украине и внепланового роста ставки ЦБ до рекордных 20% правительство решило отменить сбор на два года. Таким образом, новый расчетный период для НДФЛ с дохода по вкладам наступил только в прошлом году. Власти не раз обсуждали вопрос отмены налога на длинные вклады. В мае 2023 года глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков предлагал сделать исключение для депозитов на срок от трех лет. В феврале этого года он уточнял, что послабления можно было бы распространить на вклады от двух лет. Идею освободить долгосрочные депозиты от налогообложения поддерживала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Какой эффект даст новая льгота

Потенциально послабления могут коснуться небольшого числа российских вкладчиков, говорит старший управляющий директор по розничному бизнесу проекта «Финуслуги» Игорь Алутин: «Решающее значение имеют не налоговые факторы. Но с учетом того, что население адаптируется к новой реальности, такой шаг может простимулировать переток какой-то доли средств в длинные депозиты, особенно на фоне высокой ключевой ставки».

«Сейчас основной интерес [вкладчиков] как раз сосредоточен в депозитах до года, на которые, по нашим данным, приходится порядка 88% спроса, что обусловлено высокими ставками, которые предлагают банки на краткосрочные депозиты», — говорит главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. Он считает, что для перетока интереса клиентов в пользу длинных вкладов нужна «нормализация кривой доходности по вкладам, когда длинные деньги станут дороже, чем короткие».

«Процесс этот пойдет вслед за снижением ключевой ставки регулятором — ставки по краткосрочным депозитам будут снижаться быстрее, чем по долгосрочным, что сначала приведет к выравниванию ставок, а затем к тому, что краткосрочные вклады будут предоставлять доходность ниже, чем долгосрочные. И в этой ситуации дополнительным плюсом долгосрочных вкладов станет отмена налога», — рассуждает Зварич.

Как следует из формулы расчета налога, рост ставки Банка России потенциально увеличивает необлагаемую налогом базу, а значит, сокращает число потенциальных плательщиков сбора. Смягчение денежно-кредитной политики дает обратный эффект. В 2023 году Банк России поднял ключевую ставку с 7,5% до текущих 16%. В этом году регулятор допускает снижение показателя.

Согласно статистике ЦБ, на 1 января 2024 года на рублевых и валютных депозитах сроком от года клиенты держали 7,67 трлн руб. — 17,1% от общего объема средств физлиц в банках. На начало 2022 года, до кризиса, эта доля составляла 32,8%.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что банки в целом заинтересованы в привлечении более длинных пассивов.

По словам Алутина, участники рынка могут в том числе поменять условия сберегательных банковских продуктов, чтобы льгота была более применима для клиентов. «Например, в 2022 году появились вклады с выплатой процентов в начале срока, чтобы не попасть под налогообложение в 2023-м», — напоминает собеседник РБК.

Возможности удлинить срочность пассивов за счет налоговых льгот ограничены, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«Чтобы банки могли таргетировать вклады с фиксированными ставками на срок свыше года, нужна стабилизация денежно-кредитной политики и ключевой ставки как ее основного инструмента. Чтобы вкладчики могли спокойно размещать средства на срок свыше года и не изымать их досрочно, нужно эффективное и устойчивое таргетирование инфляции», — констатирует он. Впрочем, Беликов не исключает, что налоговые льготы могут рассматриваться «как задел на будущее».