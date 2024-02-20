Дума рассмотрит освобождение вкладов длиннее трех лет от налогов

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, который освободит от налогов вклады физлиц, которые граждане делают на три года и более. Глава финансового комитета пояснил, что «возможно, это должны быть безотзывные вклады»

Здание Государственной думы (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на «Российском форуме финансового рынка», организованном АКРА, 20 февраля заявил, что он вместе с заместителем председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым в ближайшее время внесет законопроект об освобождении от налогов банковских вкладов населения на срок три года и более. «Возможно, это должны быть безотзывные вклады. Но, кстати, можно было начать не с трех лет, а с двух лет. Потому что не более 3% вкладов, которые люди содержат в банках, — такие длинные вклады», — отметил он.

В сентябре Минфин предложил проработать отмену налога на процентный доход по вкладам сроком от одного года. Речь шла о включении доходов по таким вкладам в необлагаемую налогом базу «в периоды, за которые начислены проценты по вкладу».

Сегодня по Налоговому кодексу процентный доход по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки, не облагается НДФЛ. В этом случае максимальная ставка ЦБ за отчетный год умножается на 1 млн руб., полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, а от этого результата берется 13% налога.



В сентябре 2022 года Банк России сообщил о возможном введении безотзывных вкладов для россиян, которые могли бы не полностью покрываться страховкой Агентства по страхованию вкладов (АСВ). За введение таких депозитов банки выступали несколько лет, так как, по их мнению, мера снизит для них риски оттока средств со срочных вкладов.

В мае Аксаков уже предлагал освободить вкладчиков от уплаты налога с процентных доходов по всем долгосрочным депозитам и, возможно, сделать такие вклады безотзывными. Однако замглавы Минфина Алексей Моисеев не поддержал идею, поскольку она не станет стимулом для развития этого рынка. «Я думаю, что дело не в налогах. Мы все с вами помним, что во времена, когда не было никаких налогов по вкладам, все равно трехлетних или пятилетних депозитов особенно на рынке не было. Продукт этот не работает не из-за налогов, а потому что он просто несвойственен банку», — пояснил он.

В ноябре 2023 года, ЦБ решил отложить идею ввести безотзывные вклады из-за отсутствия общественного согласия. «Потому что мы сейчас можем еще пять лет пробовать вводить безотзывные вклады. Но мы видим, что, еще раз повторюсь, общегражданского консенсуса не получается», — признал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.