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Финансы ,  
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Центробанк впервые с лета 2023 года не стал повышать ключевую ставку

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
На первом в 2024 году заседании совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Он не стал ужесточать политику впервые с июня прошлого года
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 16 февраля принял решение сохранить ключевую ставку в 16% годовых, говорится в сообщении регулятора. ЦБ взял паузу после пяти подряд раундов ужесточения — с июля по декабрь 2023 она выросла с 7,5% до 16% годовых.

Последний раз решение о сохранении ключевой ставки Банк России принимал в июне 2023 тогда, когда ставка составляла 7,5%. Позднее в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) стоило начать раньше и поднять ключевую ставку еще весной.

Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной
Финансы

«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно», — констатировал ЦБ.

Сохранения ставки в 16% ожидали все 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний. Трое из них допускали, что ЦБ на февральском заседании может и повысить ставку на 50-100 б.п., если инфляция по итогам января значительно ускорится.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в январе ускорилась, но незначительно — с 7,44% против 7,42%. Цель по инфляции, заявленная Банком России, составляет 4%. Инфляционные ожидания населения, на которые ЦБ тоже учитывает при принятии решений по ставке, в первую неделю февраля снизились — с 12,7% (данные за январь 2023 года) до 11,9%, следует из результатов опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. Оценка наблюдаемой населением инфляции также улучшилась — с 16,5% в январе до 15,2% в декабре. Инфляционные ожидания предприятий опустились с 21,9% до 19,5%, следует из мониторинга предприятий, который проводит регулятор.

Кроме того, сократились темпы потребительского кредитования (его быстрый рост является проинфляционным фактором). В декабре по сравнению с ноябрем портфель потребительских кредитов сократился на 0,1%, указывал ЦБ в аналитическом материале «О развитии банковского сектора». «Ужесточение денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования способствовали охлаждению потребительского кредитования до умеренного уровня после активного роста в мае — августе (+1,7–2,4% ежемесячно)», — констатировал Банк России. В январе 2024 тренд на снижение темпов потребительского кредитования продолжился: по предварительной оценке Frank RG по сравнению с декабрем объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 41,86%.

Одновременно на рекордно низком уровне остается безработица — 2,9% на конец 2023 года, по данным Росстата. Это является проинфляционным фактором и вызывает беспокойство у регулятора.

Выдачи ипотеки в России упали после ужесточения условий банков
Финансы
Фото:Александр Алпаткин / ТАСС

Чего ждать дальше

«На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики», — отмечает регулятор.

При этом ЦБ не дал однозначного сигнала по поводу своих дальнейших действий, хотя раньше традиционно включал его в релиз. По итогам же февральского заседания он впервые представил обновленный формат пресс-релиза — тот стал менее подробным. Подробно объяснить свое решение ЦБ должен будет в резюме, которое планируется опубликовать на шестой рабочий день после решения по ставке, то есть 27 февраля 2024 года. Как писал РБК, новый формат будет содержать «позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, обоснование принятого решения». В этом он будет схож с «минутками» Федеральной резервной системы США — подробных протоколах заседаний ФРС, в которых детально отражаются позиции участников без уточнения, кому именно принадлежит та или иная позиция.

К снижению ключевой ставки ЦБ может перейти не раньше второго полугодия, после того как сформируется устойчивый тренд на замедление инфляции, отмечала Набиуллина в интервью «РИА Новости» в конце января.

Повышение диапазона среднегодовой ключевой ставки в новом прогнозе ЦБ — с 12,5-14,5% до 13,5-15,5% — говорит о том, что ключевая ставка в ближайшие месяцы останется на уровне 16% и будет снижаться медленнее, чем Банк России ожидал ранее, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Мы считаем, что Банк России в первом полугодии будет удерживать ключевую ставку 16% и перейдет к снижению ключевой ставки в третьем квартале (вероятно, в июле), когда инфляция начнет устойчиво замедляться. В базовом сценарии к концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 12%», — говорит эксперт. Сигнал ЦБ он оценивает как нейтральный.

Такую же оценку сигнала ЦБ дает и директор по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. «Но сохранение прогноза по инфляции (4-4,5%), повышение по ВВП (до 1-2%) и средней ставке на 2024 (на 1 п.п. до 13,5-15.5%) и 2025 (на 1 п.п. до 8-10%) — это ужесточение [сигнала]», — отмечает эксперт. Он тоже не ожидает от ЦБ скорого перехода к смягчению денежно-кредитных условий.

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