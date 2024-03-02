Военную ипотеку выведут из-под новых ограничений ЦБ

ЦБ определился, какие виды ипотечных кредитов могут попасть под прямые количественные ограничения. Исключения будут сделаны для военной ипотеки, а также для жителей новых регионов России

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Банк России раскрыл основные параметры, которые будут использоваться при установке макропруденциальных лимитов (МПЛ) для банков — нового механизма ограничений рискованной ипотеки. Пока ЦБ разрабатывает четыре вида МПЛ для разных типов банковских кредитов и допускает расширение мер на микрофинансовые организации (МФО), сообщил замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев на встрече банкиров с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Законопроект о расширении полномочий ЦБ прошел первое чтение в Госдуме. Если он будет принят до конца весенней сессии, то право на введение прямых количественных ограничений в ипотеке появится у Банка России с 1 июля этого года. Речь идет о том, что для кредиторов будет устанавливаться предельная доля ссуд с определенными характеристиками, которые они могут выдавать за квартал. Аналогичные меры уже работают при выдаче необеспеченных кредитов.

Как могут работать новые лимиты

По словам Румянцева, ЦБ считает необходимым иметь в арсенале МПЛ по четырем типам ссуд. «Но реально, если бы у нас сегодня эти были полномочия, мы задействовали бы только два», — отметил он. Это кредиты на готовое и строящееся жилье под залог договоров долевого участия (ДДУ), то есть самые распространенные типы ипотеки.

Третий возможный МПЛ может охватить кредиты, выдаваемые для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а четвертый — потребкредиты под залог недвижимости.

В этих сегментах ЦБ пока не видит системных рисков из-за незначительных объемов портфеля, пояснил Румянцев. Он при этом добавил, что МПЛ могут распространиться не только на банковский сектор, но и на МФО.

«Также планируем отдельный лимит для МФО установить. Для чего он нужен? Сами МФО, по сути, не могут выдавать ипотечные кредиты, но чтобы не было схем, когда банк выдал ипотечный кредит, а потом перевесил на МФО и тем самым обошел регулирование [лимит нужен]», — пояснил замдиректора департамента ЦБ.

Банк России не планирует ужесточать меры в отношении военной ипотеки, а также ипотеки, которая выдается для покупки жилья в присоединенных к России регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Из лимитов планируем исключить военную ипотеку (там риски на себя государство берет), все ипотечные кредиты, выданные на новых территориях, — там мы, наоборот, поддерживаем кредитование. И мы прислушались к банковскому сообществу, планируем исключить из лимитов кредиты на рефинансирование, если рефинансируется кредит заемщику, у которого трудная жизненная ситуация», — сказал Румянцев.

В ипотеке МПЛ будет зависеть от показателя долговой нагрузки (ПДН) и первоначального взноса или отношения суммы кредита к величине залога. Оба эти параметра уже используются для установки макропруденциальных надбавок в ипотеке — ЦБ дестимулирует банки выдавать ссуды с низким первоначальным взносом клиентам и высоким ПДН. «Мы обсуждали срок кредита, решили, что пока преждевременно — не надо усложнять регулирование, достаточно этих метрик», — отметил Румянцев. Ранее Банк России обращал внимание на рост доли выдачи кредитов на жилье со средним сроком в 30 лет.

Румянцев не раскрыл, на каком уровне относительно объема выдач будут устанавливаться МПЛ. Он также не обозначил, как быстро ЦБ может ввести новые ограничения, но сказал, что регулятор намерен это сделать заранее, чтобы учесть особенности ипотечного кредитования.

«Хотелось бы [получить] данные по тому, сколько времени проходит с момента одобрения кредита ипотечного до момента его реальной выдачи. Мы знаем, что банки заявляют три-четыре месяца. В связи с этим мы планируем, что не меньше чем за два месяца нам нужно принять решение по лимитам, чтобы они вступили в силу. Например, если бы у нас с четвертого квартала лимиты вступали в силу, то в июле нам надо было бы решить, какие их значения. Но, возможно, этот диапазон надо увеличивать. Здесь от вас нужны более подробные данные», — заключил Румянцев, обращаясь к банкирам.