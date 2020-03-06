ЦБ спрогнозировал рост спроса на страховки из-за коронавируса

Распространение COVID-2019 может поддержать российский рынок медицинского страхования, считает ЦБ. В прошлом году рост взносов по ДМС уже стал рекордным за всю историю наблюдений

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Распространение нового коронавируса в мире может повлиять на объемы взносов страхования от несчастных случаев, болезней, а также на рынок добровольного медицинского страхования, следует из доклада ЦБ.

«С одной стороны, возможный рост заболеваемости может отразиться на потоке выездного туризма, что окажет давление на объемы взносов по страхованию выезжающих за рубеж. С другой стороны, вырастет доля туристов, приобретающих полис выезжающих за рубеж при каждой заграничной поездке, а не только при получении визы», — говорится в материалах регулятора.

С начала распространения заболевания в России было выявлено три случая заражения коронавирусом. Основной очаг инфекции — Китай: по информации Национальной комиссии по здравоохранению, в стране зарегистрировано более 80,5 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Число заболевших во всем мире на 5 марта приблизилось к 98 тыс. человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 3,4 тыс. пациентов, большинство летальных исходов зафиксировано в материковом Китае, сообщала South China Morning Post.