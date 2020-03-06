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ЦБ спрогнозировал рост спроса на страховки из-за коронавируса

Распространение COVID-2019 может поддержать российский рынок медицинского страхования, считает ЦБ. В прошлом году рост взносов по ДМС уже стал рекордным за всю историю наблюдений
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Распространение нового коронавируса в мире может повлиять на объемы взносов страхования от несчастных случаев, болезней, а также на рынок добровольного медицинского страхования, следует из доклада ЦБ.

«С одной стороны, возможный рост заболеваемости может отразиться на потоке выездного туризма, что окажет давление на объемы взносов по страхованию выезжающих за рубеж. С другой стороны, вырастет доля туристов, приобретающих полис выезжающих за рубеж при каждой заграничной поездке, а не только при получении визы», — говорится в материалах регулятора.

С начала распространения заболевания в России было выявлено три случая заражения коронавирусом. Основной очаг инфекции — Китай: по информации Национальной комиссии по здравоохранению, в стране зарегистрировано более 80,5 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Число заболевших во всем мире на 5 марта приблизилось к 98 тыс. человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 3,4 тыс. пациентов, большинство летальных исходов зафиксировано в материковом Китае, сообщала South China Morning Post.

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Как рос рынок медицинского страхования в России

Банк России указывает, что в прошлом году взносы по добровольному медицинскому страхованию увеличились на 19%, до 180,8 млрд руб. Темпы роста в этом сегменте оказались рекордными за всю историю наблюдений. ЦБ фиксирует повышение интереса к программам ДМС со стороны розничных клиентов, а не только компаний-работодателей. Доля взносов от физлиц достигла 19,9% от общего объема (+3,9 п.п. в годовом выражении), а число новых договоров выросло на 38,1%.

Интерес к полисам ДМС связан с обновлением продуктовой линейки страховых компаний. В ЦБ считают: «Классическое ДМС «от всех рисков» уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг или с франшизой». Например, страховые компании стали чаще предлагать недорогие программы, которые позволяют застраховаться от критических заболеваний и проходить диспансеризацию. Полисы ДМС также стали включать опцию софинансирования: сотрудники могут дополнить корпоративную программу ДМС, самостоятельно доплатив за некоторые медицинские услуги.

В 2019 году объем выплат по договорам ДМС увеличился на 13,1%, однако средний размер компенсации не превысил 3 тыс. руб. Как отмечает ЦБ, число урегулированных страховых случаев выросло, но доля отказов была минимальной. На этом фоне комбинированный коэффициент убыточности по ДМС увеличился до 95,9%.

Сохранение рентабельности страхования в этом сегменте будет зависеть «от отсутствия демпинговых явлений на рынке», предупреждает ЦБ. Регулятор указывает, что отдельные участники рынка могут опускать тарифы «ниже обоснованного уровня» ради повышения своей доли на рынке.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: страхование, ДМС, коронавирус
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