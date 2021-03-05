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Страховщики в кризис нарастили продажи россиянам сложных продуктов на 25%

В 2020 году взносы граждан по полисам накопительного страхования жизни выросли на четверть. Продажи этих продуктов, включающих инвестиционную составляющую, стали одним из драйверов роста рынка на фоне снижения ставок по вкладам
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Несмотря на кризис и пандемию, в 2020 году ключевые показатели страховых компаний улучшились, следует из обзора Банка России. Cовокупный объем взносов, собранных участниками рынка, превысил 1,5 трлн руб., прибавив 4,1%. В абсолютном выражении портфель вырос примерно на 60 млрд руб. Для сравнения: в 2019 году рост общего объема премий был нулевым.

Одним из ключевых драйверов роста в прошлом году стало накопительное страхование жизни (НСЖ), указывает ЦБ. Речь идет о страховых полисах с инвестиционной составляющей — они предполагают, что часть вложенных средств клиента инвестируется для получения дополнительного дохода.

«На фоне снижения ставок по депозитам население стало активно искать альтернативные, потенциально более доходные инвестиционные инструменты. Это дало возможность банкам успешно продвигать продукты НСЖ», — говорится в обзоре. К концу 2020 года объем взносов по накопительному страхованию жизни увеличился на четверть, до 136,9 млрд руб.

Как отмечает Банк России, интерес граждан к накопительному страхованию отчасти объясняется падением спроса на полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Они тоже считаются комплексным страховым продуктом с инвестиционной составляющей, но, в отличие от НСЖ, их продажи жестче регулируются — с 2019 года действует указание ЦБ о минимальных требованиях при заключении договора ИСЖ, а также стандарт, разработанный Всероссийским союзом страховщиков. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в 2019 году называл полисы ИСЖ «мутным продуктом»: «Поскольку в России все бренды молодые и track record нет, то человеку реально очень сложно сориентироваться. А вот продавцы вешают лапшу на уши и создают неправильные ожидания». По итогам 2020 года объем взносов по инвестиционному страхованию жизни снизился на 7,4%, до 182,9 млрд руб.

Бум в накопительном страховании вызывает обеспокоенность ЦБ. Как отмечается в обзоре, в прошлом году страховщики активно внедряли в линейки полисы НСЖ, похожие на программы ИСЖ. В итоге ключевые агенты продаж — банки — предлагали гражданам комплексные продукты в виде вкладов с инвестиционной составляющей, чтобы базовая ставка по депозиту выглядела для клиентов более привлекательной.

«Однако такие дополнительные инвестиции не застрахованы в системе АСВ (Агентства по страхованию вкладов), а доходность по ним в большинстве случаев не гарантирована», — предупреждает ЦБ. По его данным, примерно три четверти жалоб потребителей на некорректные продажи продуктов в банках касались именно ИСЖ и НСЖ. Сейчас Банк России совместно с участниками рынка обсуждает возможное ужесточение правил продаж таких страховок гражданам.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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На чем еще заработали и потеряли страховщики

На фоне снижения ставок в России положительная динамика наблюдалась в сегменте страхования жизни и здоровья заемщиков. Объем взносов по страхованию жизни составил 94,5 млрд руб., а по страхованию от несчастных случаев и болезней — 202,4 млрд руб.

Сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) в кризисный год пережил спад. После быстрого роста в 2019 году объем совокупных премий сократился на 2%, до 177,1 млрд руб. На фоне кризиса многие компании стали сокращать бюджеты на ДМС, а частные клиенты отказывались от дополнительных медстраховок, поясняет ЦБ. Количество договоров ДМС, заключенных с физическими лицами, в 2020 году упало на 42,6%, в корпоративном сегменте снижение составило 7,7%.

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Финансы
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В 2020 году рынок ОСАГО вернулся к росту. Объем премий увеличился на 3%, до 220,3 млрд руб. Количество заключенных договоров также выросло, как и средний размер страхового взноса от покупателя полиса (5,5 тыс. руб.). Премии в сегменте автокаско увеличились на 3,1%, до 175,8 млрд руб.

По итогам прошлого года прибыль российских страховщиков составила 247,5 млрд руб., по сравнению с финансовым результатом 2019 года рост был символическим (+0,04%). При этом 84% участников рынка зафиксировали прибыль.

Автор
Юлия Кошкина
страхование отчетность
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