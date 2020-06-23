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Антикризисные меры ,  
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ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

Регулятор предупредил страховщиков, что подобные полисы не должны содержать двусмысленные условия, позволяющие отказать гражданам в компенсациях. Банк России также рекомендует участникам рынка не затягивать выплаты
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Банк России выявил у страховщиков недопустимые условия при продаже полисов для защиты от рисков, связанных с заражением коронавирусом. Об этом говорится в информационном письме регулятора, направленном страховым организациям.

Как отмечает ЦБ, участники рынка предлагают клиентам самостоятельные страховки от COVID-19, а также включают риск заражения в уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней. В некоторых случаях договоры содержат взаимоисключающие положения, из-за которых клиент может получить отказ в выплате или отсрочку по компенсации. Например, эпидемия подпадает под определение форс-мажорной ситуации, которая дает право страховщику не покрывать риски, но в стандартном пункте страховщики забывают сделать исключение для заражения COVID-19.

«В текущих эпидемиологических условиях ЦБ видит риски для потребителей, покупающих такие полисы», — говорится в документе. Регулятор предупреждает участников рынка, что полисы с такими условиями являются недопустимыми.

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Участники рынка весной отмечали растущий спрос на такие полисы. Гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов оценивал доход от таких продаж в 250–300 млн руб., но сам связывал спрос на продукт с «хайпом», а не с реальной угрозой. Гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик заявлял в интервью «Ведомостям», что страховать граждан от коронавируса безнравственно.

«Посмотрите внимательно, как выглядят продукты страхования от коронавируса: там выплата предусмотрена не при положительном результате теста, а в случае госпитализации, долгой нетрудоспособности (например, сверх 15 дней), то есть вам делают продукт совсем не выплатным», — объяснял топ-менеджер. Он, впрочем, признал, что «РЕСО-гарантия» предлагает такие страховки по запросу корпоративных клиентов для их сотрудников.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: страхование, коронавирус
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