ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

Регулятор предупредил страховщиков, что подобные полисы не должны содержать двусмысленные условия, позволяющие отказать гражданам в компенсациях. Банк России также рекомендует участникам рынка не затягивать выплаты

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Банк России выявил у страховщиков недопустимые условия при продаже полисов для защиты от рисков, связанных с заражением коронавирусом. Об этом говорится в информационном письме регулятора, направленном страховым организациям.

Как отмечает ЦБ, участники рынка предлагают клиентам самостоятельные страховки от COVID-19, а также включают риск заражения в уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней. В некоторых случаях договоры содержат взаимоисключающие положения, из-за которых клиент может получить отказ в выплате или отсрочку по компенсации. Например, эпидемия подпадает под определение форс-мажорной ситуации, которая дает право страховщику не покрывать риски, но в стандартном пункте страховщики забывают сделать исключение для заражения COVID-19.

«В текущих эпидемиологических условиях ЦБ видит риски для потребителей, покупающих такие полисы», — говорится в документе. Регулятор предупреждает участников рынка, что полисы с такими условиями являются недопустимыми.

Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Участники рынка весной отмечали растущий спрос на такие полисы. Гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов оценивал доход от таких продаж в 250–300 млн руб., но сам связывал спрос на продукт с «хайпом», а не с реальной угрозой. Гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик заявлял в интервью «Ведомостям», что страховать граждан от коронавируса безнравственно.