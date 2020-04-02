Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса

Влияние кризиса на ДМС

Добровольное медицинское страхование необязательно для российских работодателей, напоминает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. «В условиях тяжелых финансовых проблем, когда не будет хватать средств на обязательные платежи, многие компании будут вынуждены отказаться от этой составной части соцпакета», — констатирует аналитик. Степень сокращения сегмента ДМС будет зависеть от глубины и продолжительности кризиса в России.

«Если масштабную эпидемию удастся предотвратить за достаточно короткие сроки, крупные и устойчивые компании, весьма вероятно, сохранят ДМС для своих работников. В случае затяжного течения кризиса отказ от соцпакетов или их существенное сокращение может принять масштабный характер», — резюмирует Янин. Он также не ожидает поддержки спроса на ДМС со стороны физлиц из-за падения доходов.

Снижение страховых премий в сегменте ДМС по итогам 2020 года вполне реально, работодатели в первую очередь склонны урезать соцпакеты сотрудникам, утверждает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Компании либо откажутся, либо сильно сократят контракты по ДМС.

Тем не менее страховщикам повезло, что пандемия и кризисные явления в экономике в России пришлись на март, считает эксперт. «В поддержку сборов в 2020 году сыграет то обстоятельство, что большая часть страховой премии по ДМС подписывается в начале года — стандартно первый квартал дает около 45% от годового объема. Учитывая, что еще в феврале мало кто ожидал такого резко негативного сценария, то, скорее всего, с учетом заложенного в 2019 году на 2020 год роста затрат на программы ДМС в бюджетах предприятий многие заключили договоры без учета стрессового сценария», — поясняет Шарапов.

По оценкам НКР, по итогам первой половины 2020 года объем страховых премий по ДМС может снизиться на 9–14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 100–105 млрд против 116 млрд руб. С учетом неопределенности прогноза распространения коронавируса это будет неплохой результат, считает аналитик. «Прогноз объема страховых премий в сегменте ДМС на второе полугодие пока достаточно негативный», — отметил собеседник РБК.

Если пандемия не затянется, экономическая активность быстро восстановится, и в этих условиях страховые премии по ДМС вырастут в 2020 году на 10–12%, прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. В долгосрочной перспективе сегмент добровольного медицинского страхования останется одним из драйверов российского рынка, считает он.

Как коронавирус уже повлиял на страховщиков

Большинство опрошенных РБК компаний зафиксировали резкое снижение спроса на страхование выезда за рубеж (ВЗР). По данным «Ингосстраха», в феврале спрос на полисы ВЗР упал на 10%, а в марте — на 50% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. «Ренессанс Страхование» сообщило о падении спроса на 30–50% в начале марта и «практически полной остановке покупок полисов к концу месяца». Продажи страховок ВЗР в марте упали на 90% год к году, рассказали в «РЕСО-Гарантия». Негативную тенденцию подтвердили в «Росгосстрахе» и «АльфаСтраховании».

Карантин и переход многих россиян на дистанционную работу спровоцировали всплеск интереса к сервисам телемедицины, сообщили в компаниях «Согласие», «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия». «В феврале количество обратившихся за дистанционной консультацией увеличилось на 9%, в марте — на 39% по сравнению с аналогичными периодами 2019 года», — отмечает директор департамента медицинского страхования СПАО «Ингосстрах» Андрей Копыток.

В марте страховые компании также стали предлагать клиентам специальные продукты, позволяющие застраховать риск заражения COVID-19. Такие полисы, в частности, появились в линейках «Согласия», «Ренессанс Страхования», «АльфаСтрахования», «Тинькофф Страхования» и компании «Арсеналъ».