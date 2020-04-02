Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса
Новый драйвер страхового рынка, добровольное медицинское страхование, может показать слабые результаты в 2020 году, спрос на его полисы начнет снижаться в ближайшие месяцы, сообщили РБК в крупных страховых компаниях. Опасения участников рынка подтверждают эксперты.
По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.
- «Скорее всего, мы увидим изменения со второй половины апреля. Уже есть прогнозы, что компании начнут отказываться и сокращать бюджеты на ДМС», — предупредила управляющий директор по ДМС компании «Ренессанс страхование» Наталья Харина. Пока падение спроса на такие полисы еще не зафиксировано.
- Снижение сборов по ДМС также ожидают в страховой компании «Согласие». Там это связывают с возможным ухудшением покупательской активности россиян и закрытием предприятий. «Страхователи в период кризиса будут экономить средства», — прогнозирует представитель «Согласия».
- Спрос со стороны физлиц на классические полисы ДМС уже снизился, констатирует заместитель генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Это может быть связано с тем, что люди соблюдают режим самоизоляции.
- В группе «Ингосстрах», наоборот, фиксируют интерес россиян к полисам ДМС на фоне коронавируса. «Наблюдаем серьезный рост в онлайн-канале продаж: вдвое выросли продажи по сравнению с февралем и почти втрое (на 195%) увеличилось количество проданных полисов онлайн в марте 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года», — отмечает гендиректор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Он связывает всплеск спроса с ростом обеспокоенности граждан состоянием здоровья.
- В «Росгосстрахе» сообщили, что интерес компаний к программам ДМС не изменился, заключение договоров происходит примерно в том же объеме, что и годом ранее.
Потенциал ДМС
В 2019 году добровольное медицинское страхование стало новым драйвером рынка, указывал в своем обзоре Банк России. По данным ЦБ, темпы прироста взносов в этом сегменте оказались рекордными за всю историю наблюдений. Объем взносов увеличился на 19%, до 180,8 млрд руб. За прошлый год страховщики заключили 17,1 млн новых договоров ДМС, что на 38,5% больше результатов 2018 года.
Как отмечал Банк России, рост спроса на добровольное медицинское страхование был вызван изменением продуктовой линейки. Вместо классических полисов «от всех рисков» страховщики стали чаще предлагать более дешевые программы с ограниченным спектром медицинских услуг. Малые и средние предприятия получили возможность приобретать такие программы для своих сотрудников, а физлица — оплачивать опции в корпоративные программы по желанию. Популярностью среди населения также пользовались программы, предполагающие прохождение диспансеризации и регулярных осмотров у врачей.
ЦБ не исключал роста спроса на ДМС из-за распространения коронавируса.