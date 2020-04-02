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Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса

Спад в экономике вынудит работодателей экономить на соцпакетах сотрудников и отказываться от добровольного медицинского страхования, опасаются участники рынка. В 2019 году ДМС стало одним из драйверов страховой отрасли
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Новый драйвер страхового рынка, добровольное медицинское страхование, может показать слабые результаты в 2020 году, спрос на его полисы начнет снижаться в ближайшие месяцы, сообщили РБК в крупных страховых компаниях. Опасения участников рынка подтверждают эксперты.

По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.

  • «Скорее всего, мы увидим изменения со второй половины апреля. Уже есть прогнозы, что компании начнут отказываться и сокращать бюджеты на ДМС», — предупредила управляющий директор по ДМС компании «Ренессанс страхование» Наталья Харина. Пока падение спроса на такие полисы еще не зафиксировано.
  • Снижение сборов по ДМС также ожидают в страховой компании «Согласие». Там это связывают с возможным ухудшением покупательской активности россиян и закрытием предприятий. «Страхователи в период кризиса будут экономить средства», — прогнозирует представитель «Согласия».
  • Спрос со стороны физлиц на классические полисы ДМС уже снизился, констатирует заместитель генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Это может быть связано с тем, что люди соблюдают режим самоизоляции.
  • В группе «Ингосстрах», наоборот, фиксируют интерес россиян к полисам ДМС на фоне коронавируса. «Наблюдаем серьезный рост в онлайн-канале продаж: вдвое выросли продажи по сравнению с февралем и почти втрое (на 195%) увеличилось количество проданных полисов онлайн в марте 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года», — отмечает гендиректор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Он связывает всплеск спроса с ростом обеспокоенности граждан состоянием здоровья.
  • В «Росгосстрахе» сообщили, что интерес компаний к программам ДМС не изменился, заключение договоров происходит примерно в том же объеме, что и годом ранее.

Потенциал ДМС

В 2019 году добровольное медицинское страхование стало новым драйвером рынка, указывал в своем обзоре Банк России. По данным ЦБ, темпы прироста взносов в этом сегменте оказались рекордными за всю историю наблюдений. Объем взносов увеличился на 19%, до 180,8 млрд руб. За прошлый год страховщики заключили 17,1 млн новых договоров ДМС, что на 38,5% больше результатов 2018 года.

Как отмечал Банк России, рост спроса на добровольное медицинское страхование был вызван изменением продуктовой линейки. Вместо классических полисов «от всех рисков» страховщики стали чаще предлагать более дешевые программы с ограниченным спектром медицинских услуг. Малые и средние предприятия получили возможность приобретать такие программы для своих сотрудников, а физлица — оплачивать опции в корпоративные программы по желанию. Популярностью среди населения также пользовались программы, предполагающие прохождение диспансеризации и регулярных осмотров у врачей.

ЦБ не исключал роста спроса на ДМС из-за распространения коронавируса.

Влияние кризиса на ДМС

Добровольное медицинское страхование необязательно для российских работодателей, напоминает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. «В условиях тяжелых финансовых проблем, когда не будет хватать средств на обязательные платежи, многие компании будут вынуждены отказаться от этой составной части соцпакета», — констатирует аналитик. Степень сокращения сегмента ДМС будет зависеть от глубины и продолжительности кризиса в России.

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«Если масштабную эпидемию удастся предотвратить за достаточно короткие сроки, крупные и устойчивые компании, весьма вероятно, сохранят ДМС для своих работников. В случае затяжного течения кризиса отказ от соцпакетов или их существенное сокращение может принять масштабный характер», — резюмирует Янин. Он также не ожидает поддержки спроса на ДМС со стороны физлиц из-за падения доходов.

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Снижение страховых премий в сегменте ДМС по итогам 2020 года вполне реально, работодатели в первую очередь склонны урезать соцпакеты сотрудникам, утверждает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Компании либо откажутся, либо сильно сократят контракты по ДМС.

Тем не менее страховщикам повезло, что пандемия и кризисные явления в экономике в России пришлись на март, считает эксперт. «В поддержку сборов в 2020 году сыграет то обстоятельство, что большая часть страховой премии по ДМС подписывается в начале года — стандартно первый квартал дает около 45% от годового объема. Учитывая, что еще в феврале мало кто ожидал такого резко негативного сценария, то, скорее всего, с учетом заложенного в 2019 году на 2020 год роста затрат на программы ДМС в бюджетах предприятий многие заключили договоры без учета стрессового сценария», — поясняет Шарапов.

По оценкам НКР, по итогам первой половины 2020 года объем страховых премий по ДМС может снизиться на 9–14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 100–105 млрд против 116 млрд руб. С учетом неопределенности прогноза распространения коронавируса это будет неплохой результат, считает аналитик. «Прогноз объема страховых премий в сегменте ДМС на второе полугодие пока достаточно негативный», — отметил собеседник РБК.

Если пандемия не затянется, экономическая активность быстро восстановится, и в этих условиях страховые премии по ДМС вырастут в 2020 году на 10–12%, прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. В долгосрочной перспективе сегмент добровольного медицинского страхования останется одним из драйверов российского рынка, считает он.

Как коронавирус уже повлиял на страховщиков

Большинство опрошенных РБК компаний зафиксировали резкое снижение спроса на страхование выезда за рубеж (ВЗР). По данным «Ингосстраха», в феврале спрос на полисы ВЗР упал на 10%, а в марте — на 50% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. «Ренессанс Страхование» сообщило о падении спроса на 30–50% в начале марта и «практически полной остановке покупок полисов к концу месяца». Продажи страховок ВЗР в марте упали на 90% год к году, рассказали в «РЕСО-Гарантия». Негативную тенденцию подтвердили в «Росгосстрахе» и «АльфаСтраховании».

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Карантин и переход многих россиян на дистанционную работу спровоцировали всплеск интереса к сервисам телемедицины, сообщили в компаниях «Согласие», «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия». «В феврале количество обратившихся за дистанционной консультацией увеличилось на 9%, в марте — на 39% по сравнению с аналогичными периодами 2019 года», — отмечает директор департамента медицинского страхования СПАО «Ингосстрах» Андрей Копыток.

В марте страховые компании также стали предлагать клиентам специальные продукты, позволяющие застраховать риск заражения COVID-19. Такие полисы, в частности, появились в линейках «Согласия», «Ренессанс Страхования», «АльфаСтрахования», «Тинькофф Страхования» и компании «Арсеналъ».

Автор: Юлия Кошкина
Теги: страхование, ДМС
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