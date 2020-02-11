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Reuters узнал сроки продажи пакета ЦБ в Сбербанке правительству

По данным источников Reuters, сделку проведут в несколько этапов, так как на продажу одним лотом «денег не хватит». Рыночная стоимость планируемого к передаче пакета акций Сбербанка составляет около 2,8 трлн руб.
Сбербанк SBER ₽257,98 +2,27% Купить
Сбербанк SBERP ₽238,29 +2,8% Купить
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сделка, в рамках которой контрольный пакет акций Сбербанка (50% + одна акция) перейдет от ЦБ к правительству России, будет реализована в несколько этапов, первый из которых состоится в апреле, сообщает Reuters. По данным источников агентства, закрыть сделку планируется к середине 2021 года.

«Все будет не в один этап, а в два или три, потому что денег сразу не хватит. Зависит от накопления ФНБ [Фонд национального благосостояния]. Должны где-то к середине следующего года накопить [на весь пакет]. Сейчас есть примерно на половину пакета, немножко меньше», — рассказал один из источников Reuters.

ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости
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Собеседники агентства сообщают также, что около 700 млрд руб. из вырученных от продажи акций Сбербанка средств ЦБ может оставить себе для покрытия убытков от санации банков. Остальные же средства — рыночная стоимость принадлежащего ЦБ пакета составляет около 2,8 трлн руб. — будут перечислены в бюджет, после чего могут быть направлены на финансирование социальных проектов.

11 февраля ЦБ и Минфин объявили о завершении разработки проекта закона о продаже пакета акций Сбербанка. «Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости», — говорится в сообщении ЦБ. В пресс-службе регулятора «РИА Новости» сообщили, что продажа акций будет проведена по средневзвешенной цене за шесть полных месяцев до даты первой сделки.

После объявления ЦБ и Минфина акции Сбербанка за несколько минут подорожали более чем на 2% — с 255,17 до 259,77 руб. за штуку.

В декабре 2019 года Reuters сообщил об обсуждении смены контролирующего акционера Сбербанка. Позднее факт обсуждения возможности передачи контрольного пакета акций банка от ЦБ другой структуре подтвердил глава Минфина Антон Силуанов. В среду, 22 января, замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что схема выхода Банка России из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки.

Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае вынужденной смены стратегии
Финансы

23 января глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что тема передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ под контроль правительства вызывает много вопросов от инвесторов, хотя сам он относится к смене акционера «больше позитивно, чем негативно».

В то же время Греф пригрозил, что покинет пост главы кредитной организации, если после смены основного акционера «придется менять стратегию банка».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, ЦБ, Герман Греф
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