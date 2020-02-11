Reuters узнал сроки продажи пакета ЦБ в Сбербанке правительству

По данным источников Reuters, сделку проведут в несколько этапов, так как на продажу одним лотом «денег не хватит». Рыночная стоимость планируемого к передаче пакета акций Сбербанка составляет около 2,8 трлн руб.

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Сделка, в рамках которой контрольный пакет акций Сбербанка (50% + одна акция) перейдет от ЦБ к правительству России, будет реализована в несколько этапов, первый из которых состоится в апреле, сообщает Reuters. По данным источников агентства, закрыть сделку планируется к середине 2021 года.

«Все будет не в один этап, а в два или три, потому что денег сразу не хватит. Зависит от накопления ФНБ [Фонд национального благосостояния]. Должны где-то к середине следующего года накопить [на весь пакет]. Сейчас есть примерно на половину пакета, немножко меньше», — рассказал один из источников Reuters.

Собеседники агентства сообщают также, что около 700 млрд руб. из вырученных от продажи акций Сбербанка средств ЦБ может оставить себе для покрытия убытков от санации банков. Остальные же средства — рыночная стоимость принадлежащего ЦБ пакета составляет около 2,8 трлн руб. — будут перечислены в бюджет, после чего могут быть направлены на финансирование социальных проектов.

11 февраля ЦБ и Минфин объявили о завершении разработки проекта закона о продаже пакета акций Сбербанка. «Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости», — говорится в сообщении ЦБ. В пресс-службе регулятора «РИА Новости» сообщили, что продажа акций будет проведена по средневзвешенной цене за шесть полных месяцев до даты первой сделки.