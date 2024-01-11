Банк России в 16 раз увеличит объемы продажи валюты в январе

ЦБ в январе увеличит продажи валюты с 900 млн до 16,7 млрд руб. в день из-за недополучения нефтегазовых доходов в декабре 2023 года. Рост объема операций окажет поддержку рублю, считают эксперты

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Минфин с 15 января перейдет к продажам валюты и золота в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении ведомства.

Ежедневно министерство будет продавать валюту и золото на 4,1 млрд руб. Банк России будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюты еще на 12,6 млрд руб. в день. Таким образом, общий ежедневный объем продаж в январе 2024 года составит 16,7 млрд руб. С 1 по 6 февраля ЦБ дополнительно будет продавать 11,8 млрд руб. в день, то есть совокупные ежедневные продажи валюты составят 15,9 млрд руб. Для сравнения: в начале января 2024 года ЦБ продавал валюты на 900 млн руб. в день.

Продажи валюты и золота со стороны Минфина связаны с недополучением нефтегазовых доходов в декабре 2023 года. «Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2023 года составило минус 199,9 млрд руб.», — говорится в сообщении министерства. Там объяснили, что «данная величина обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений». С августа Минфин закупал иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

При этом в министерстве отмечают, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета прогнозируется в январе 2024 года в размере 130,8 млрд руб.

Рост ежедневных продаж валюты будет неплохой поддержкой для рубля, считает директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. По его прогнозу, рубль будет двигаться к отметке 85–87 за доллар. По состоянию на 12:30 мск доллар на Мосбирже стоит 88,8 руб.