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Финансы ,  
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Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной

Набиуллина: ЦБ стоило начать повышать ключевую ставку весной 2023 года
Оглядываясь назад, ЦБ понимает, что повышать ключевую ставку можно было раньше — весной 2023 года, сказала РБК Эльвира Набиуллина. Теперь, чтобы перейти к смягчению политики, нужно убедиться, что инфляция снижается устойчиво

Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной
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Банку России в 2023 году стоило раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и начать поднимать ключевую ставку еще весной, заявила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Полная версия интервью выйдет в эфире телеканала РБК и будет опубликована на сайте утром 25 декабря.

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Финансы
Эльвира Набиуллина

«Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», — указала глава ЦБ. Отвечая на вопрос РБК, когда регулятору стоило перейти к ужесточению ДКП, Набиуллина сказала: «Например, весной».

ЦБ в 2023 году провел пять раундов подъема ключевой ставки и довел показатель с 7,5 до 16%. Ужесточение денежно-кредитной политики началось в июле, а в августе регулятор повысил ставку внепланово, сразу на 3 п.п.

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Эльвира Набиуллина

После декабрьского заседания совета директоров Набиуллина допустила, что цикл ужесточения ДКП близок к завершению. Регулятор пока не знает, какой период замедления инфляции в России будет достаточным для перехода к смягчению монетарной политики, отметила в интервью РБК глава ЦБ.

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«Нам действительно надо убедиться, что инфляция устойчиво снижается, что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце. И поэтому мы анализируем широкий круг показателей. Не только общий индекс роста цен, но прежде всего те показатели, которые характеризуют устойчивость инфляции. Это базовая инфляция, например, темп роста цен без учета волатильных элементов. Темп роста цен по товарам и услугам, которые меньше зависят от курса рубля», — сказала она.

«Нужно будет для этого два или три месяца или больше — это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается», — пояснила Набиуллина.

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Финансы

По данным Росстата, в ноябре инфляция в России составила 7,5%. Это совпадает с верхней границей прогноза Банка России и прогнозом Минэкономразвития на 2023 год. Аналитики, которых ЦБ опрашивал в начале декабря, оценивали, что по итогам года цены вырастут на 7,6%. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, состоявшейся 14 декабря, допустил, что к концу года рост цен может ускориться до 8%.

Помимо инфляции на решение ЦБ по ставке будет влиять показатель инфляционных ожиданий населения и бизнеса, добавила Набиуллина: «Они высокие и еще выросли, последние опросы показали. Высокие инфляционные ожидания означают инерционность инфляционных процессов. И чем выше инфляционные ожидания, тем, конечно, сложнее снижать инфляцию».

Согласно опросу «ИнФОМ», который проводится по заказу Банка России, в декабре инфляционные ожидания населения достигли максимума с весны 2022 года — 14,2%. Эти данные показывают, на сколько, по мнению участников опроса, вырастут цены в ближайшие 12 месяцев.

По сравнению с ноябрем инфляционные ожидания населения увеличились сразу на 2 п.п. Для сравнения: в марте прошлого года, на пике кризиса, показатель находился на уровне 18,3%.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Элина Тихонова
Банк России ключевая ставка денежно-кредитная политика Инфляция Эльвира Набиуллина
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