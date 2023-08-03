Минфин объявил о переходе к покупкам валюты впервые с начала года

Минфин объявил о переходе к покупкам валюты на внутреннем рынке впервые в 2023 году. За месяц на эти цели направят 40 млрд руб. нефтегазовых свердоходов. Но эти покупки будут меньше объема продажи юаней ЦБ по другому механизму

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В период с 7 августа по 6 сентября 2023 года Минфин будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2023 года в размере 73,2 млрд руб., однако с учетом корректировки фактически полученных доходов за июль объем валютных операций будет на 32,7 млрд руб. ниже, отметили в министерстве.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2023 года по 6 сентября 2023 года соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,8 млрд руб.», — заявили в Минфине.

Накануне «Ведомости» сообщали, что в ближайшие месяцы власти отступят от бюджетного правила и откажутся от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы из-за ослабления рубля. На торгах 2 августа он дешевел до отметки 94 руб. за доллар.

Операции на внутреннем валютном рынке в рамках механизма бюджетного правила были возобновлены в январе 2023 года после их приостановки весной 2022 года. После санкционной заморозки резервов Банка России в этих операциях участвует только китайский юань, однако через кросс-курсы влияние распространяется и на курсы доллара и евро к рублю. В связи с тем, что фактические нефтегазовые доходы бюджета складывались ниже базовых, с января по июль ЦБ только продавал валюту. За семь месяцев на внутреннем рынке было продано в общей сложности юаней на 559 млрд руб., следует из статистики Минфина.

Банк России 21 июля объявил фактически о модификации бюджетного правила, которая тормозит ослабление рубля. Он будет продавать юани на рынке в эквиваленте внутрироссийских рублевых инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за календарное полугодие. За первое полугодие объем таких инвестиций из ФНБ составил 288 млрд руб., исходя из этого ежедневный объем таких продаж юаней за полугодие с 1 августа составляет 2,3 млрд руб.

Таким образом, с учетом операций ЦБ чистый объем продаж валюты в августе составит 0,5 млрд руб. в день.