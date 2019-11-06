Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

Уровень просроченных долгов по кредитам населению упал ниже 5% — такого не было с весны 2013 года. Но это не гарантирует высокого качества банковских портфелей: просрочку размывают рост кредитования и передача долгов коллекторам

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

С начала 2019 года доля розничных кредитов с просроченными платежами сократилась на 0,6 процентного пункта, до 4,8%, на 1 октября, следует из данных ЦБ. Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней. К октябрю объем таких кредитов составил 811,8 млрд руб.

Какие кредиты россияне платят аккуратнее всего По кредитам, срок платежа которых наступил в сентябре 2019 года, уровень просроченной задолженности распределялся следующим образом: самая низкая просрочка зафиксирована по кредитам под залог жилья, кроме ипотеки — 2,3%;

доля плохих долгов по ипотеке на 1 октября составила 4,8%;

для автокредитов этот показатель находился на уровне 7,4%, с начала года рост составил 0,9 п.п.;

просрочка по кредитам наличными, кредитным картам и POS-кредитам, которые ЦБ классифицирует как «иные потребительские ссуды», на 1 октября была самой высокой — 7,9%.

Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет. 3,7 млн граждан с 2017 года расплачиваются по долгам с помощью новых кредитов.

Охлаждение розничного кредитования — одна из официальных целей Банка России. Регулятор с 2018 года вводил повышенные коэффициенты риска по необеспеченным ссудам, а также по ипотеке с низким первоначальным взносом. Такой подход должен стимулировать банки выдавать более качественные ссуды, указывал ЦБ. С 1 октября 2019 года российские банки и МФО также обязаны учитывать долговую нагрузку клиента при выдаче беззалогового кредита или займа. Работа с более закредитованными клиентами стала для них менее выгодной. По прогнозам ЦБ, рост необеспеченного кредитования, в текущем году превышавший 20%, в 2020 году может замедлиться до 10%.