Минэк предложил дать россиянам возможность выкупать свои долги со скидкой

Минэкономразвития предложило облегчить жизнь закредитованных граждан и подготовило поправки в законы о взыскании долгов физлиц и «О микрофинансовой деятельности», которые обяжут кредитора перед передачей долга коллекторам предложить его по той же цене самому должнику. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект закона, с которыми изданию удалось ознакомиться.
Фактически речь идет о списании долга, поскольку кредиты физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. В пояснительной записке говорится, что из-за трудных жизненных ситуаций должники могут оказаться «неспособны далее исполнять свои обязательства», однако в просьбе реструктуризовать долг кредитор может отказать, поскольку «какие-либо правовые методы стимулирования кредитора к объективному рассмотрению предложения должника-гражданина отсутствуют». При этом, отказав должнику, кредитор может уступить право требования третьему лицу по цене, которая существенно ниже долга. В результате выгоду получит третье лицо, в случае недобросовестности которого будут ущемлены права должника.
Авторы законопроекта предлагают обязать кредиторов предлагать заемщикам выкупить свой долг по той же цене, которую предлагает третье лицо. Более того, должник сможет в любое время выкупить уже переданный третьему лицу долг, выплатив покупателю двойную цену, а в некоторых случаях и дешевле.
Такие условия предлагают применять к долгам, по которым на момент заключения договора просрочка составляет не менее 30 дней.
В Минэкономразвития отказались от комментариев. Минюст, в свою очередь, отметил, что законопроект пока не получали, и позицию ведомство сформулирует после того, как изучит предложения законодателей.