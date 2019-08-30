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Минэк предложил дать россиянам возможность выкупать свои долги со скидкой
Ведомство предлагает обязать кредиторов предложить выкупить долг самому должнику перед передачей его третьему лицу. Речь идет о списании кредита, поскольку долги физлиц в среднем перепродаются за 2,8% от их размера
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Минэкономразвития предложило облегчить жизнь закредитованных граждан и подготовило поправки в законы о взыскании долгов физлиц и «О микрофинансовой деятельности», которые обяжут кредитора перед передачей долга коллекторам предложить его по той же цене самому должнику. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект закона, с которыми изданию удалось ознакомиться.

Фактически речь идет о списании долга, поскольку кредиты физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. В пояснительной записке говорится, что из-за трудных жизненных ситуаций должники могут оказаться «неспособны далее исполнять свои обязательства», однако в просьбе реструктуризовать долг кредитор может отказать, поскольку «какие-либо правовые методы стимулирования кредитора к объективному рассмотрению предложения должника-гражданина отсутствуют». При этом, отказав должнику, кредитор может уступить право требования третьему лицу по цене, которая существенно ниже долга. В результате выгоду получит третье лицо, в случае недобросовестности которого будут ущемлены права должника.

Авторы законопроекта предлагают обязать кредиторов предлагать заемщикам выкупить свой долг по той же цене, которую предлагает третье лицо. Более того, должник сможет в любое время выкупить уже переданный третьему лицу долг, выплатив покупателю двойную цену, а в некоторых случаях и дешевле.

Такие условия предлагают применять к долгам, по которым на момент заключения договора просрочка составляет не менее 30 дней.

В Минэкономразвития отказались от комментариев. Минюст, в свою очередь, отметил, что законопроект пока не получали, и позицию ведомство сформулирует после того, как изучит предложения законодателей.

Кредиторы, в свою очередь, с предлагаемыми поправками не согласны и считают, что они де-факто освободят заемщиков от обязательств. По словам замглавы департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгения Сеньковского, предлагаемые изменения спровоцируют рост цены уступки прав требований, поскольку кредиторы будут пытаться избегать прощения долга заемщикам.

Финансы
Банки оценили новую методику расчета закредитованности клиентов

По оценкам коллекторского агентства ЭОС и «Первого коллекторского бюро», в первом полугодии 2019 года объем закрытых сделок по продаже просроченных долгов составил в России 114 млрд руб., а средняя цена — 2,8% от величины долга.

Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

В правительстве на протяжении последних месяцев поднимается вопрос о закредитованности населения страны. Кабмин рассматривает две точки зрения на эту проблему. С одной стороны, Центробанк, который обеспокоен двузначным ростом потребкредитования и пытается с ним последовательно бороться. Например, в этом году регулятор повышал надбавки к риск-весам для банков при выдаче таких кредитов. С октября также будет введен показатель долговой нагрузки заемщика, который ухудшит банкам условия для кредитования клиентов с большой долговой нагрузкой.

С другой стороны стоит Минэкономразвития, которое считает, что темпы роста потребкредитов могут привести к образованию пузыря и даже к рецессии в 2021 году. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина с ним не согласна и считает, что риска образования пузыря нет.

Автор: Анна Трунина
Теги: Минэкономразвития, закредитованность
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