Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Данный закон предусматривает запрет на передачу коллекторам права взимания просроченной задолженности по услугам ЖКХ для того, чтобы защитить права граждан. Согласно пояснительной записке, передача прав непрофессиональным участникам рынка лишает граждан возможности установить законность требования долга в суде.

Тем не менее долги за услуги ЖКХ могут быть переданы профессиональным участникам рынка, включая управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. При этом уведомление о передаче должно прийти задолжнику не позднее 10 дней.

Также закон запрещает распределять долг между другими жителями дома.