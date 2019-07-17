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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,25%) прогноз Bank of America к 01.05.20
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Коллекторы сообщили о росте кредитной нагрузки у россиян в 1,5 раза
Если в 2014 году, чтобы закрыть долги перед банком, среднему российскому заемщику требовалось не больше семи зарплат, то в 2019-м их нужно будет уже 11. Спрос на займы вырос из-за падения доходов, считают эксперты
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Долговая нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года, сейчас на выплату кредита среднему заемщику нужна сумма, равная 11 его ежемесячным зарплатам, пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор саморегулируемой организации «Национальная ассоциация коллекторских агентств» (НАПКА).

«На сегодня в среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией», — сообщили в организации.

При этом в 2018 году заемщику, чтобы выплатить кредит, потребовалось бы 9–10 зарплат, а в 2014 году — не больше семи.

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Почему ЦБ и Орешкин так горячо спорят о роли потребкредитов в экономике

Доходы порядка 7 млн человек, или 10% заемщиков, не превышают 50 тыс. руб., более половины этой суммы они отдают на платежи по кредитам. У 2,3 млн человек с доходами в районе 20 тыс. руб. после выплат по кредитам остается 11–12 тыс., что близко к прожиточному минимуму, еще у 4,7 млн клиентов остается и того меньше. Таким образом, около 10% россиян с кредитами находятся в зоне риска либо балансируют на грани бедности, отмечает издание.

За пять месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц в России вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составил 16 трлн руб., сообщили в НАПКА.

В июне ЦБ опубликовал доклад, в котором говорилось, что в первом квартале ВВП вырос на 0,5 в годовом выражении, однако даже этого роста могло не быть, если бы не потребительские и автомобильные кредиты, считают в регуляторе. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не согласился с такой оценкой и усомнился в качестве аналитики Центробанка. «Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — написал он в Facebook. В интервью РБК он сообщил, что год пытался объяснить ЦБ, что без ограничений по платежу к доходу «реально надувается пузырь».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Кредиты, Россияне
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