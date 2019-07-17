Коллекторы сообщили о росте кредитной нагрузки у россиян в 1,5 раза

Если в 2014 году, чтобы закрыть долги перед банком, среднему российскому заемщику требовалось не больше семи зарплат, то в 2019-м их нужно будет уже 11. Спрос на займы вырос из-за падения доходов, считают эксперты

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Долговая нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года, сейчас на выплату кредита среднему заемщику нужна сумма, равная 11 его ежемесячным зарплатам, пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор саморегулируемой организации «Национальная ассоциация коллекторских агентств» (НАПКА).

«На сегодня в среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией», — сообщили в организации.

При этом в 2018 году заемщику, чтобы выплатить кредит, потребовалось бы 9–10 зарплат, а в 2014 году — не больше семи.

Доходы порядка 7 млн человек, или 10% заемщиков, не превышают 50 тыс. руб., более половины этой суммы они отдают на платежи по кредитам. У 2,3 млн человек с доходами в районе 20 тыс. руб. после выплат по кредитам остается 11–12 тыс., что близко к прожиточному минимуму, еще у 4,7 млн клиентов остается и того меньше. Таким образом, около 10% россиян с кредитами находятся в зоне риска либо балансируют на грани бедности, отмечает издание.