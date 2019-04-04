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Финансы ,  
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Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Меньше половины должников в России отказываются погашать просроченный кредит из-за отсутствия денег, следует из данных 38 коллекторских агентств. Среди других причин — несогласие с суммой долга и желание доказать правоту в суде
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющей 38 участников рынка, провели опрос неплательщиков, по каким причинам они отказываются возвращать долг. Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации. В исследовании учитывались только те, кто отказывался возвращать долг.

Финансовые затруднения у должника — самая частая причина отказа возвращать деньги, но на нее приходится меньше половины (47%) всех ответов, говорится в исследовании НАПКА (есть в распоряжении РБК).

Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа. От агентства к агентству популярность ответов почти не меняется, пояснили РБК в пресс-службе НАПКА, добавив, что для ассоциации это первое подобное исследование.

По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб.

Почему нет денег ​

  • Почти треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хотят платить по долгам из-за снижения собственных доходов.
  • Еще 20% из них говорят о том, что не могут справиться с текущей долговой нагрузкой.
  • Чуть меньшее число (18%)  утверждают, что недавно потеряли работу.
  • Почти столько же (17%) в этой категории ссылаются на рост цен, который ударил по их бюджету.
  • Около 10% признались, что недавно потратили крупную сумму на отпуск и другие незапланированные покупки.
  • ​5% из тех, у кого нет денег на оплату долга, мотивируют это семейными обстоятельствами.

Вторая по популярности причина не платить (13% неплательщиков) — должник не согласен с озвученной суммой долга. Еще 9% респондентов считают, что через суд они могут добиться уменьшения размера задолженности. Еще 7% опрошенных уверены, что полученные деньги возвращать им не придется вообще. Столько же среди отказников изначально не понявших условия кредитования. 4% опрошенных заявили, что не знают, как можно оплатить просроченный кредит.​ 

По оценкам НАПКА, число «убежденных неплательщиков», которые целенаправленно доводят дело до суда в надежде быть оправданными, постепенно растет.

Обычно судебная тяжба — это крайняя мера в противостоянии кредитора и должника, когда все попытки договориться ни к чему не привели. По закону о защите прав физлиц при взыскании просроченной задолженности (230-ФЗ) через четыре месяца после возникновения просрочки должник получает право отказаться от взаимодействия с кредитором (банком) или его представителем (коллектором). Если он этим правом воспользуется, единственный способ взыскать с него долг — обратиться в суд.

На практике в большинстве случаев (свыше 95%) суд выносит решение в пользу кредитора, говорит Федор Вахата, гендиректор коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» (входит в НАПКА). У банков-кредиторов есть целые юридические департаменты, так что им несложно тщательно подготовиться к судебному заседанию, отмечает гендиректор юридической компании «Современная защита» Леонид Файнберг. «В итоге кредитор-истец предоставляет исчерпывающее количество документов, и суд чаще всего выносит решение в его пользу», — добавляет он.

Осенью 2017 года центр НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) проводил опрос россиян на предмет их отношения к просрочке задолженности. Более трети опрошенных (38%) заявили, что не видят ничего страшного в небольшой просрочке кредита, но лишь 8% сочли допустимым вообще отказаться погашать долги при каких угодно обстоятельствах.

В некоторых случаях, следует из исследования НАПКА, должники всё же готовы погасить просроченный долг — но не деньгами, а «натурой». Среди таких способов авторы исследования называют:

  • Оплата долга овощами-фруктами со своего участка.
  • Оплата долга за счет получения налогового вычета.
  • Погашение кредита домашними животными.
  • Предложение отработать долг (сделать ремонт или выйти на работу охранником по ночам).
  • Погашение долга ценными бумагами.
Автор: Георгий Макаренко
Теги: коллекторы, задолженность, кредиты
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