Министерства и ведомства запросили из бюджета дополнительные ₽5 трлн

Проект федерального бюджета на следующие три года формируется «в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей», отметил Силуанов

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Министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование из бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на сумму около 5 трлн руб. ежегодно, говорится в сообщении Минфина по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

«Формирование проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей», — отметил министр финансов Антон Силуанов.

Он добавил, что плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. И в нынешних условиях при формировании его параметров обеспечивается сбалансированный подход. Он предполагает временное использование средств Фонда национального благосостояния, мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств «на принципах повышения их результативности для содействия скорейшей адаптации экономики и перестройки хозяйственных отношений», сказал Силуанов.

В 2021 году министерства и ведомства запрашивали дополнительное финансирование из федерального бюджета в 2022–2024 годах в размере 3 трлн руб. ежегодно.

Окончательный вариант проекта бюджета должен был быть внесен в Госдуму к 15 сентября, однако позже крайний срок перенесли на 1 октября.

В рамках нового проекта бюджета Минфин предложил уменьшить бюджетные расходы на госпрограммы и непрограммные направления в течение следующих трех лет на общую сумму около 1,6 трлн руб. Всего сокращение расходов затронет 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62. Больше всего расходов Минфин предлагает снять с госпрограмм «Развитие транспортной системы» (390 млрд руб.), «Научно-технологическое развитие» (150 млрд) и «Обеспечение обороноспособности страны» (120 млрд).

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Отказ от части расходов в министерстве связали с «обеспечением сбалансированности» федерального бюджета. Мера поможет приоритизировать расходы и сконцентрировать их на наиболее важных и актуальных направлениях, отметил представитель ведомства. Сокращение не коснется исполнения социальных обязательств, оплаты труда или денежного довольствия, добавил он.