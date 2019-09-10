ЦБ связал падение курса рубля с операциями крупных компаний

В августе курс доллара на Московской бирже впервые за полгода поднялся выше 67 руб. Эксперты ЦБ связывают падение курса рубля с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка»

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По итогам августа курс рубля упал на 5%, что стало сильнейшим снижением за прошедший год, говорится в опубликованном ЦБ отчете «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». В документе отмечается, что аналогичным образом в августе снижались и курсы других государств с формирующими рынками, что объясняется «опасениями эскалации торговых войн и замедления мировой экономики».

В то же время в отчете ЦБ указывается, что скачок курса рубля в середине августа (за несколько дней стоимость доллара на Московской бирже выросла более чем на рубль, впервые за полгода превысив 67 руб., а затем еще быстрее снизилась) был связан со сделками, которые проводили на бирже неназванные крупные игроки.

«Ослабление рубля в середине месяца до 67 руб./долл. США и его последующее умеренное укрепление до уровня приблизительно 65,6 руб./долл. США объяснялись локальными факторами, в частности операциями отдельных крупных участников валютного рынка», — говорится в отчете ЦБ.

Ранее Reuters сообщал, что Сбербанк в начале августа продал на российском рынке порядка $2,7 млрд, вырученных от продажи своей турецкой «дочки» DenizBank. Близкий к банку источник Reuters отмечал, что конвертация такого количества валюты поддержала рубль и уберегла его от обвала. Сбербанк тогда отказался ответить на запрос РБК. 2 августа на фоне сообщения о том, что США введут второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, курс доллара вырос более чем на рубль.