ЦБ связал падение курса рубля с операциями крупных компаний

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,42 -0,14 EUR Бирж. 72,28 -0,12 Brent 63,55 +1,27% USD Нал. 65,92 65,05 EUR Нал. 72,80 71,88 USD ЦБ 65,44 -0,13 EUR ЦБ 72,30 -0,03 EUR/USD 1,1049 +0,0003 BTC/USD Бирж. 10 205,00 -113,00 IMOEX 2 780,14 -0,23% RTSI 1 338,89 -0,09% DJIA 26 779,55 -0,21% Nasdaq 8 034,11 -0,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ferrari $185 (+21,21%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
EQT $4,5 (-63,05%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,16%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
AT&T $40 (+7,38%) прогноз Cowen к 09.09.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
Ferrari $185 (+21,21%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
EQT $4,5 (-63,05%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,16%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
AT&T $40 (+7,38%) прогноз Cowen к 09.09.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 65,44 (-0,13) Quote, 12:12
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 72,3 (-0,03) Quote, 12:12
Вице-спикер Крыма предложил Сенцову вернуться на полуостров в автозаке Политика, 18:29 Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием на пост президента Абхазии Политика, 18:23 Поклонская стала зампредом комитета по международным делам в Госдуме Политика, 18:22 Путин назначил новым прокурором Дагестана бывшего зампрокурора республики Политика, 18:20 Суд заочно арестовал экс-владельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева Общество, 18:13 Мэр Тбилиси обвинил Deutsche Welle в заказной статье о премьере Грузии Политика, 18:12 США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы» Политика, 18:07 МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США Политика, 17:59 Следующий соперник Нурмагомедова. Что важно знать о Тони Фергюсоне Спорт, 17:59 Путин передал полномочия Карасина другому замглавы МИДа Политика, 17:47 Билл Гейтс назвал свои основные занятия в жизни Общество, 17:43 Путин поручил обдумать расширение археологических раскопок в Кремле Общество, 17:35 Минкомсвязь допустила первого иностранного разработчика ПО к госзакупкам Технологии и медиа, 17:32 Самоубийственная технология: в чем опасность мозгового чипа Илона Маска Экономика инноваций, 17:29 
Финансы ,  
0 
ЦБ связал падение курса рубля с операциями крупных компаний
В августе курс доллара на Московской бирже впервые за полгода поднялся выше 67 руб. Эксперты ЦБ связывают падение курса рубля с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка»
Доллар/Рубль USD/RUB ₽65,410 -0,21% Купить
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По итогам августа курс рубля упал на 5%, что стало сильнейшим снижением за прошедший год, говорится в опубликованном ЦБ отчете «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». В документе отмечается, что аналогичным образом в августе снижались и курсы других государств с формирующими рынками, что объясняется «опасениями эскалации торговых войн и замедления мировой экономики».

В то же время в отчете ЦБ указывается, что скачок курса рубля в середине августа (за несколько дней стоимость доллара на Московской бирже выросла более чем на рубль, впервые за полгода превысив 67 руб., а затем еще быстрее снизилась) был связан со сделками, которые проводили на бирже неназванные крупные игроки.

«Ослабление рубля в середине месяца до 67 руб./долл. США и его последующее умеренное укрепление до уровня приблизительно 65,6 руб./долл. США объяснялись локальными факторами, в частности операциями отдельных крупных участников валютного рынка», — говорится в отчете ЦБ.

Финансы
МЭР назвало единственный вариант подорожания доллара до 70 рублей

Ранее Reuters сообщал, что Сбербанк в начале августа продал на российском рынке порядка $2,7 млрд, вырученных от продажи своей турецкой «дочки» DenizBank. Близкий к банку источник Reuters отмечал, что конвертация такого количества валюты поддержала рубль и уберегла его от обвала. Сбербанк тогда отказался ответить на запрос РБК. 2 августа на фоне сообщения о том, что США введут второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, курс доллара вырос более чем на рубль.

Начиная с 5 августа резкие колебания на торгах прекратились. Вплоть до 13 августа доллар торговался в пределах 65,5 руб. Однако на следующий день курс доллара впервые с начала мая превысил 66 руб., а 19 августа (впервые с середины февраля) поднялся выше отметки 67 руб. На пике 20 августа курс доллара еще немного поднялся, однако затем вновь упал ниже 66 руб.

«В целом в последние три месяца изменения курса рубля объясняются преимущественно внешними факторами, а его динамика совпадает с динамикой других валют стран с формирующимися рынками», — отмечается в отчете ЦБ. В документе подчеркивается, что курс турецкой лиры к доллару за август снизился на 4,8%, мексиканского песо — на 5,3%, рэнда ЮАР — на 6,8%, а бразильского реала — сразу на 9,2%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: курсы валют, Рубль, Центробанк
Материалы по теме
Reuters заметил сделки Сбербанка по продаже крупных сумм в валюте
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter