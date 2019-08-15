Reuters заметил сделки Сбербанка по продаже крупных сумм в валюте

По данным источников, Сбербанк конвертировал $2,7 млрд от продажи своей бывшей турецкой «дочки». Процедура конвертации проходила по частям в начале августа в течение нескольких торговых дней

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В начале этого месяца Сбербанк продал вырученную от продажи своей турецкой «дочки» DenizBank иностранную валюту. Это, как сообщил Reuters, ссылаясь на три источника на финансовом рынке, произошло на фоне падения курса рубля после новостей о новых антироссийских санкциях.

В свою очередь, два источника, близких к Сбербанку, сообщили Reuters, что крупнейший банк страны постепенно конвертировал на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank. Один из источников агентства сообщил, что Сбербанк вышел на рынок с «крупными суммами в отдельные дни в начале августа».

По словам источника, близкого к Сбербанку, конвертация валюты поддержала рубль и уберегла его от более сильного обвала в начале августа. При этом другой источник, близкий к госбанку, заявил, что транзакции имели ограниченное влияние на курс рубля.

«В среднем в последнее время обороты по паре доллар/рубль на Московской бирже на спотовом рынке составляли порядка $3–4 млрд в день, то есть продажа $2,7 млрд за несколько дней могла оказать влияние на курс рубля и cамортизировать санкционное давление», — сказал РБК старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.