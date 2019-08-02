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BRENT $55 (-11,82%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
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Доллар и евро подорожали более чем на рубль после сообщений о санкциях
Снижение курса российской валюты и индексов последовало после сообщений о том, что Вашингтон вводит в отношении Москвы второй пакет санкций из-за дела Скрипалей. Накануне доллар и евро росли после объявленных США мер против Китая
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля ускорил падение к доллару и евро на данных о новых санкциях против России.

По состоянию на 15:50 курс доллара вырос до 65,39 руб. Накануне, 1 августа, торги долларом закрылись на отметке 64,35. Таким образом, за полдня курс доллара поднялся на 1 руб. и 4 коп. Курс евро также укрепился более чем на рубль, достигнув отметки до 72,44 руб. Торги европейской валютой накануне закрылись на отметке 71,33 руб.

Максимальной отметки во время торгов доллар достиг в 15:40 (65,4 руб.), евро — 14:40 (72,53 руб.).

Индекс РТС опустился ниже отметки в 1300 пунктов: его минимальное значение за день составило 1 297,83. Индекс Мосбиржи снижался до 2 687,67 пунктов.

Курсы валют снижаются на протяжении всего дня на фоне сообщений о том, что США вводят в отношении Москвы второй пакет санкций из-за дела Скрипалей. Как отмечала NYT, речь шла о двух ограничительных мерах: запрете на предоставление России кредитов со стороны международных финансовых институтов, а также большей часть займов российским властям со стороны банков США.

Экономика
NYT сообщила о двух санкционных мерах США против России

Изначально предполагалось, что американский президент Дональд Трамп выберет как минимум три из шести возможных мер, в числе которых были полный запрет на экспорт и импорт товаров, запрет воздушного сообщения с США для государственных авиаперевозчиков, а также понижение статуса двусторонних отношений.

Накануне, 1 августа, евро и доллар за час подорожали на полрубля на фоне снижения цен на нефть марки Brent. Оно последовало после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о решении ввести десятипроцентные пошлины на товары из Китая на общую сумму $300 млрд.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Рубль, Московская биржа
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